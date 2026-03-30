中国の習近平国家主席がトランプ米大統領の訪中を控え、親中性向である台湾の野党第一党の代表を中国に招請し、両岸（中国−台湾）関係を外交カードとして活用する動きを見せている。

中国国務院台湾事務弁公室の宋濤主任は30日、習主席と中国共産党が鄭麗文主席（党首）の訪中を公式招請したと明らかにした。これを受け、鄭主席は4月7日から12日まで江蘇省と上海、北京を訪問する予定だ。

中国側は今回の招請の名分として国民党と共産党の交流強化と両岸関係の平和的発展を強調した。特に鄭主席が就任後、何度か中国訪問意思を明らかにしてきた点に言及しながら、政治的意思疎通再開の意志を明確にした。

鄭主席も招請を受諾し、両岸交流拡大と協力強化、台湾海峡の平和維持、民生改善などに寄与するという立場を明らかにした。

今回の招請は米中首脳会談を控えている点で注目される。ホワイトハウスはトランプ大統領と習主席の会談が5月中旬に開かれる予定だと明らかにした。

中国が台湾問題で「対話可能なパートナー」の国民党との接触を浮き彫りにし、今後の米中交渉で台湾イシューを有利に導くための事前布石という解釈が出ている。