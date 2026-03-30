かわいくてユニークな雑貨やおもちゃを展開する「アイアップ」から「さわって！当てて！ぷにむすび」が登場。

おむすびの中にある具材を、触感だけで当てる新感覚シリコントイです！

アイアップ「さわって！当てて！ぷにむすび」

価格：3,630円（税込）

サイズ：約W285×D80×H200mm（PKG）

対象年齢：4才以上

発売元：株式会社アイアップ

販売店舗：アイアップ公式オンラインストア、全国の販売店

アイアップから、触感だけでおむすびの具材を当てる新感覚シリコントイ「さわって！当てて！ぷにむすび」が登場。

シリコンでできた、ぷにぷにのおむすびに具材パーツを入れて、何が入っているかを触って当てるゲームで遊べます☆

具材パーツは、チーズ・いくら・天ぷら・うめ・ハンバーグ・たまご・たらこ・ウインナー・しゃけ・しらすの10種類で、どれもかわいい形状です。

ゲーム前の準備として、おむすびの中に具材パーツを入れてシャッフル。

「おむすびペア当てマッチ」と「おむすび神経衰弱」、2つのゲームで遊べます！

「おむすびペア当てマッチ」は、最初に1つのおむすびを選び、互いに3秒触って中身を記憶。

感触だけで、同じ具材の入ったおむすびを探し、最初に選んだ具材と同じものを引いた人が勝ちです☆

「おむすび神経衰弱」は、場所も覚えて難易度アップ。

2つのおむすびを選んで触り、同じ具材なら手持ちにできます。

一番多く、おむすびのペアを集められた人が勝利です！

シリコンでできたおむすびに入っている具材パーツを触って当てる、ユニークな新感覚のおもちゃ。

アイアップの「さわって！当てて！ぷにむすび」は、2026年2月13日より公式オンラインストアや全国の販売店などで販売中です☆

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