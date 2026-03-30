アイアップから「ピアプロキャラクターズ」のキュートな新グッズがラインナップ。

「初音ミク」をはじめとする「ピアプロキャラクターズ」がクマの着ぐるみ姿で登場する、愛らしい新シリーズのグッズ4種が登場します☆

アイアップ「ピアプロキャラクターズ」グッズ

発売日：2026年8月予定 ※アイアップ公式オンラインストアでは2026年6月ごろ予約開始

販売店舗：アイアップ公式オンラインストア、全国の販売店

「初音ミク」をはじめとする「ピアプロキャラクターズ」の新しいグッズが、アイアップから登場。

着ぐるみ姿の「ピアプロキャラクターズ」が可愛い、「ねむりタイ」「ぬいコロン」「ぬいぬいバッグ」「ぷちべあマスコット」の4種が新たに発売されます☆

ねむりタイ

価格：1,980円（税込）

種類：全3種（初音ミク、鏡音リン、鏡音レン）

アイアップが新開発した、新感覚の雑貨グッズ「ねむりタイ」に「ピアプロキャラクターズ」が登場。

手首やカバンにつけられるベルト付きの枕マスコットに、くまの着ぐるみ姿の「初音ミク」「鏡音リン」「鏡音レン」が登場します！

「ねむりタイ」は仮眠したいときの枕として使えるほか、小物・カイロなどを背面のポケット部分に入れることが可能。

カバンにつけるマスコットや、ちょっとしたものを持ち運びたいときのポケットなどにもマルチに使える、かわいい「ピアプロキャラクターズ」グッズです☆

ぬいコロン

価格：1,540円（税込）

種類：全3種（初音ミク、鏡音リン、鏡音レン）

倒れてもコロンッと起き上がる、ぬいぐるみ起き上がりこぼし「ぬいコロン」に「初音ミク」「鏡音リン」「鏡音レン」が新しく登場します！

くまの着ぐるみ姿で、ふわふわのさわりごこちがポイント。

持ち運びしやすい手のひらサイズで、ぬい活にもピッタリです☆

ぬいぬいバッグ

価格：5,500円（税込）

クマの着ぐるみ姿がとってもキュートな「初音ミク」の「ぬいぬいバッグ」が新登場。

一緒にお出かけでき、存在感抜群の推し映えトートバッグです。

マチ付きで大容量のトートバッグなので、ライブやイベントでも大活躍してくれます！

ぷちべあマスコット

価格：各1,650円（税込）

種類：全6種（初音ミク、鏡音リン、鏡音レン、巡音ルカ、MEIKO、KAITO）

「ぷちべあシリーズ」に「ピアプロキャラクターズ」が仲間入り。

ふわふわの手触りと、キャラクターカラーを表現した足裏で、キュートなくまのマスコットです。

ラインナップは全6種で「初音ミク」「鏡音リン」「鏡音レン」「巡音ルカ」「MEIKO」「KAITO」が登場します☆

クマの着ぐるみ姿が愛らしい「初音ミク」たちの新作グッズを発売。

アイアップの「ピアプロキャラクターズ」グッズは、2026年8月より順次、全国の販売店にて販売開始です！

© Crypton Future Media, INC. www.piapro.net

※掲載画像はすべてイメージです

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