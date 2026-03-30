スヌープ・ドッグ、大谷翔平＆山本由伸の“ヒップホップ化”ショット投稿 国内外で反響
米カリフォルニア出身のラッパー、スヌープ・ドッグが自身のインスタグラムを更新し、ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平と山本由伸を“ヒップホップ”にコラージュしたビジュアルを投稿した。
【写真】ヒップホップ化された大谷翔平＆山本由伸
投稿された画像は、スーツ姿の2人が大ぶりのリングなどを身につけたヒップホップスタイルで並ぶビジュアルで、ストリートテイストのグラフィックが施されたもの。キャプションでは大谷のアカウントをメンションし、拳を合わせる絵文字とともにリスペクトを示している。
このビジュアルは、スヌープ・ドッグと2パックによるかつてのツーショット写真をモチーフにしたものとみられ、ロサンゼルスを拠点に活動するクリエイターの投稿を引用したものとみられる。同クリエイターのアカウントでは、「ドジャース開幕きたぞ」「3連覇あるんじゃない？」といった期待を煽るメッセージや、「今シーズンずっとこのテンションでいこう」といった趣旨のコメントとともに公開されている。
コメント欄には、「スヌープが俺の推しの翔平を投稿するなんて信じられない」「スヌープさんがこの投稿するとは、胸熱」「大谷似合ってるー」などの声が寄せられ、国内外で反響を呼んでいる。
【写真】ヒップホップ化された大谷翔平＆山本由伸
投稿された画像は、スーツ姿の2人が大ぶりのリングなどを身につけたヒップホップスタイルで並ぶビジュアルで、ストリートテイストのグラフィックが施されたもの。キャプションでは大谷のアカウントをメンションし、拳を合わせる絵文字とともにリスペクトを示している。
コメント欄には、「スヌープが俺の推しの翔平を投稿するなんて信じられない」「スヌープさんがこの投稿するとは、胸熱」「大谷似合ってるー」などの声が寄せられ、国内外で反響を呼んでいる。