落語協会が30日、公式サイトを更新。落語家の金原亭伯楽（本名：津野良弘）さんが、28日に肺炎のため、亡くなったと伝えた。87歳だった。



サイトでは「当協会員の金原亭伯楽（本名：津野良弘）が、令和8年3月28日（土）午前6時12分、肺炎の為、永眠いたしました。（87歳）」と報告。「最後の寄席出演は、令和5年9月20日の末廣亭でした。謹んでご冥福をお祈りいたします」と結んでいる。



伯楽さんは1939年2月16日生まれ、神奈川県出身。61年に十代目金原亭馬生に入門、前座名は「桂太」。64年に二ツ目昇進。73年には真打昇進を果たし、80年に金原亭伯楽に改名した。