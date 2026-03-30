日本陸上競技連盟は30日、MUFGスタジアム（国立競技場）で開催される「セイコーゴールデングランプリ陸上 2026 東京」（5月17日）に出場する追加選手を発表。第3弾として、東京世界陸上で200mと4×100mリレーで2冠を達成したノア・ライルズ（28、アメリカ）の出場が決まった。

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ノア・ライルズは今大会、男子100mにエントリー。100mでは、世界陸上ブダペスト（2023年）で金メダルに輝くと、パリオリンピックでも自己ベストの9秒79をマークし、金メダルを獲得。昨年9月に行われた東京世界陸上では銅メダルで連覇を逃したが、200mと4x100mリレーでは2冠を達成。さらに200mでは、世界陸上4連覇の偉業を成し遂げた。

◆セイコーゴールデングランプリ 第3弾エントリー

【男子100m】

ノア・ライルズ（アメリカ）

◆セイコーゴールデングランプリ 第2弾エントリー（3月24日発表）

【男子400ｍ】

中島佑気ジョセフ（富士通）

【男子110ｍハードル】

村竹ラシッド（JAL）

【男子400ｍハードル】

豊田兼（トヨタ自動車）

【男子走幅跳】

津波響樹（大塚製薬）

伊藤陸（スズキ）

【女子100ｍハードル】

中島ひとみ（長谷川体育施設）

◆セイコーゴールデングランプリ 第1弾エントリー（3月17日発表）

【男子100m】

桐生祥秀（日本生命）

守祐陽（大東文化大）

胗田大輝（東洋大）

清水空跳（星稜高）

【男子200m】

鵜澤飛羽（JAL）

飯塚翔太（ミズノ）

水久保漱至（宮崎県スポ協）

【男子400m】

佐藤風雅（ミズノ）

【男子1500m】

飯澤千翔（住友電工）

【男子110mH】

泉谷駿介（住友電工）

野本周成（愛媛競技力本部）

阿部竜希（順天堂大）

【男子400mH】

小川大輝（東洋大）

井之上駿太（富士通）

【男子走高跳】

赤松諒一（SEIBU PRINCE）

真野友博（クラフティア）

【男子走幅跳】

橋岡優輝（富士通）

【男子やり投】

粼山雄太（愛媛競技力本部）

ディーン元気（ミズノ）

長沼元（スズキ）

【女子400m】

松本奈菜子（東邦銀行）

【女子1500m】

木村友香（積水化学）

【女子3000m】

田中希実（New Balance）

【女子100mH】

田中佑美（富士通）

福部真子（日本建設工業）

【女子三段跳】

郄島真織子（クラフティア）

森本麻里子（オリコ）

【女子やり投】

北口榛花（JAL）

武本紗栄（オリコ）

上田百寧（ゼンリン）