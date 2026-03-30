ディー・エヌ・エー（以下、DeNA）は、没入型体験施設「ワンダリア横浜 Supported by Umios」（以下、ワンダリア横浜）を3月19日に開業した。「いつもの風景が驚きに変わる感動体験」を提供することを目指しているワンダリア横浜は、開業を記念し、公式ブランドムービーを公開するとともに、「ワンダリアアプリ」のシームレスな体験の詳細情報および地域連携施策について発表した。





「さぁ、ワンダーに出会おう」。ワンダリア横浜では、自然や都市が美しく可視化され、本来は目に見えないはずの光の粒子や風の揺らぎなどの自然現象が目にみえるようになるという。全6ゾーンを巡る圧倒的な没入体験や、併設するカフェおよびショップのイメージを凝縮した映像を公開した。





同施設での体験をより深化させる公式スマートフォンアプリ「ワンダリアアプリ」を、開業に合わせてアプリストアで提供開始した。施設内で遭遇できる生き物などにスマートフォンをかざすだけで関連する情報を取得でき、探究心を刺激する。ワンダリアアプリの体験をシームレスなものにするため、ヤマハが開発する「SoundUD（Sound Uni versal Design）」のテクノロジーソリューションである「SoundUDトリガー」を採用している。6つのゾーンに「SoundUDトリガー」のスピーカーを設置することで、音声を起点にスマートフォンに情報を表示することが可能。来館者の居場所に合わせて自動でゾーンが判定されるため、来館者は没入体験に集中しながらアプリ上で生き物の情報を取得できる。



「塩バニラフィナンシェ」6個入りギフトボックスのワンダリア横浜限定パッケージ

ワンダリアショップのコラボレーション商品第一弾として、「横浜バニラ」と連携し、「塩バニラフィナンシェ」6個入りギフトボックスのワンダリア横浜限定パッケージを発売した。「横浜バニラ」のフラッグシップ商品「塩バニラフィナンシェ」のパッケージに、施設内で感じる驚きや不思議との出会いを色鮮やかに落とし込んだ。



「桜マシマシ！春のクリームソーダ」

ワンダリアカフェには、ワンダリア横浜のオープンを彩る、期間限定メニュー「桜マシマシ！春のクリームソーダ」が4月1日から登場する。「神奈川・横浜デスティネーションキャンペーン プレキャンペーン」の開催にあわせて、ワンダリアカフェのノーマルメニューである「春の桜クリームソーダ」のエディブルフラワーを贅沢に増量した特別仕様で提供する。また、開催中のイベント「ガーデンネックレス横浜」との連携企画として、「桜マシマシ！春のクリームソーダ」を注文の人に限定コースターを先着順で1000名にプレゼントする。見て、味わって、ここだけの春を丸ごと体験してほしい考え。

［「ワンダリア横浜 Supported by Umios」施設概要］

施設名：ワンダリア横浜 Supported by Umios（略称：ワンダリア横浜）

企画・運営：ディー・エヌ・エー

所在地：神奈川県横浜市中区港町1丁目1−1 BASEGATE横浜関内 タワー 3F・4F

施設面積：約4200m2

開業日：3月19日（木）

営業時間：月曜〜木曜：10:00〜19:00（最終入館18:00）

金曜〜日曜・祝日・大型連休など：10:00〜21:00（最終入館20:00）

小売価格

「ワンダリア横浜限定パッケージ」「塩バニラフィナンシェ」6個入りギフトボックス：2200円

桜マシマシ！春のクリームソーダ：880円

（すべて税込）

ディー・エヌ・エー＝https://dena.com/jp