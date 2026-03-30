カゴメは、園芸資材製造卸のプロトリーフと3月下旬から、全国のホームセンターや園芸専門店等において、今年シーズンの家庭園芸用苗の販売を開始する。

カゴメの家庭園芸用トマト苗は、同社が保有する約7500種のトマト種子から独自に開発した品種で、家庭菜園でも育てやすいことが特長。今年は驚きの食感の薄皮ミニトマト「ぷるるん」のカラーバリエーション「ぷるるんオレンジ」を新たに発売する。そのほか、初心者でも簡単に育てられるミニトマトや甘さにこだわったミニトマト、薄皮果実や短節間といった独自の特長を持つ品種と併せてトマト苗は13品種のラインアップで展開する。

さらに、野菜苗のラインアップも継続して拡充する。今春は、大きくなっても柔らかく食べられるピーマン「りんたろう」、プランターでも育てやすくグリーンカーテンとしても楽しめるゴーヤ「なつほし」、粒が大きくて甘い枝豆「みのりひめ」を新たに発売する。昨年秋に発売したブロッコリー「もりまる」、茎ブロッコリー「れんと」、きぬさやえんどう「さやひめ」、スナップエンドウ「ほしひめ」と合わせて、野菜苗は計16品種で展開する。

同社は、家庭園芸用トマト苗の販売を2015年から開始し、以来、品種やアイテム数の拡大、営業の強化などを通じて、順調に販売本数を伸ばしてきた。今年は、より多くの消費者に野菜づくりに興味を持ってもらいたいとの想いから、家庭園芸サイトを刷新した。特に、「はじめてガイド」「経験者の声」等、まだ野菜栽培をしたことのない人にとって必要な情報を拡充すると共に販売店検索機能を強化し、消費者にとってより有用なWEBサイトにした。また、トマト栽培サポートアプリ「トマサポ！」を活用することで、栽培初心者から熟練者まで、様々なユーザーに楽しく栽培してもらえる。現在、累計約10万人以上の人に利用されている。

家庭園芸用苗や、トマト・野菜の栽培に適した培土の販売を通じて、「野菜を楽しく育て、愛で、収穫し、調理し、自然の恵みに感謝して食べる」といった一連の体験の楽しさを実感してもらうことを目指している。こうした体験を通じて、野菜をより身近に感じてもらうとともに、食を大切にする気持ちや、農家の人々、そして自然への感謝や尊敬の気持ちが育まれることを大切にしている。今後も、家庭園芸をきっかけに、人が自然を、自然が人を豊かにする循環を感じてもらえる機会を提供していく考え。

同社が2020年に開発したトマト栽培サポートアプリ「トマサポ！」。アプリを通じて水やりなど、トマト栽培を成功に導くガイダンスを写真やイラスト、動画で分かりやすく解説し、栽培初心者でも失敗しないよう支援する。栽培場所の天気予報データから育てる品種に応じたその日の管理作業の助言もしてくれる。



「こあまちゃん」

「こあまちゃん」は、「甘いトマトが食べたい」といううたくさんの声から生まれた甘さにこだわったミニトマト。育てやすく食味も良いので、家庭園芸初心者におススメとなっている。



「こあまちゃんオレンジ」

「こあまちゃんオレンジ」は、鮮やかなオレンジ色は、ニンジンと同じ機能性成分のβ−カロテンに由来。草勢（成長の勢い）が強く、収穫量も多いため、初心者にもオススメになっている。



「ぷるるん」

「ぷるるん」は、食べた時に口の中に皮が残らない超うす皮のミニトマト。まるでさくらんぼを食べたような食感は子どもや年配者に好評だという。



「あまたん」

「あまたん」は、背丈が低いので、日当たりが良ければベランダでも栽培できる。糖度が高く、皮切れが良く、食べやすいミニトマトになっている。



「高リコピントマト」

「高リコピントマト」は、リコピン量が一般の中玉トマトに比べて高く、実の中までしっかり赤くなる。中玉トマトとしては、比較的育てやすい品種になっている。



「手間のいらないトマト 凛々子」

「手間のいらないトマト 凛々子」は、畑植え専用の中玉トマト。支柱立てや芽かきをせずに栽培して、多収量を狙う。トマトらしい酸味があり果皮はやや厚め。加熱調理にオススメとのこと。



「すなお（ナス）」

「すなお（ナス）」は、果形がきれいな中長ナス。皮が薄くて口触りが良くおいしい品種だという。暑い夏でも安定した収量が期待できる。



「たくまくん（きゅうり）」

「たくまくん（きゅうり）」は、うどんこ病や猛暑にとても強くたくましい品種で、栽培しやすいキュウリ。たくさん実り、長期間収穫が楽しめる。



「あおいちゃん（オクラ）」

「あおいちゃん（オクラ）」は、採り遅れても固くなりにくいオクラとのこと。粘りが強く、やわらかくておいしい丸さやタイプになっている。



「KAGOME そのまま育てるトマトの土」

「KAGOME そのまま育てるトマトの土」は、「ミニトマト用」の培養土。根腐れしにくく、肥料も配合されており、直接袋に植え付けられ、栽培終了後は燃えるゴミにて捨てられる。



「KAGOME そのまま育てる野菜の土」

「KAGOME そのまま育てる野菜の土」は、「野菜苗用」の培養土。根腐れしにくく、肥料も配合されており、直接袋に植え付けられ、栽培終了後は燃えるゴミにて捨てられる。

［小売価格］

こあまちゃん：400円前後

こあまちゃんオレンジ400円前後

ぷるるん：400円前後

あまたん：400円前後

高リコピントマト：400円前後

手間のいらないトマト 凛々子：400円前後

すなお（ナス）：400円前後

たくまくん（きゅうり）：400円前後

あおいちゃん（オクラ）：400円前後

KAGOME そのまま育てるトマトの土：1400円前後

KAGOME そのまま育てる野菜の土：1400円前後

（すべて税込）

［発売日］3月下旬

カゴメ＝https://www.kagome.co.jp