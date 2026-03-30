智弁学園が選抜高校野球大会の休養日となった３０日、３１日・大阪桐蔭との決勝を前に兵庫県西宮市内のグラウンドで練習を行った。選手たちはキャッチボールや打撃練習などで約２時間汗を流した。

阪神・村上をエースに擁した２０１６年以来のセンバツ優勝を目指す。小坂将商監督（４８）は大阪桐蔭について「全てのことにおいて隙がない」と話し、「決勝と思わず、５番目の相手が大阪桐蔭ということで。選手信じて明日はやりたい」と意気込んだ。

ここまで全４試合に登板し、１完封を含む３完投と大車輪の活躍を見せているエース・杉本真滉投手（３年）には「最初から、普段通り、自分らしさを出してやってほしい」と期待を込めた。

左腕はこの日、キャッチボールなど軽めに調整し、「あんまり自分的には疲労はないんですけど、体は絶対疲労あると思うので、それを抜きながら調整してました」と明かした。

１週間で計３６９球を投げ、残りの球数は１３１球。ただ３１日の天気予報は雨予報となっており、１日順延となれば、２５日の２回戦・神村学園戦の１４３球も返ってくる。「雨乞いしたいか？」と問われると、「まあできたら。球数も返ってくるので」。それでも、「明日（の試合）に調整できるようにしてます」と頼もしく話した。

この日は智弁学園ＯＢで小坂監督の教え子であるブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）がメジャー１号を放った。小坂監督は「素晴らしいと思います。岡本は岡本で頑張ってるんで。自分らは自分らで優勝目指して頑張りたいと思います」と笑顔で話した。