京成電鉄株式会社は30日、2026年シーズンにおいて協賛している株式会社楽天野球団所属する千葉県出身の藤平尚真選手を起用した各種コラボ企画を実施すると発表した。

京成電鉄が運行するスカイライナーのスピード感と、伸びのある速球を武器にファンを魅了し、勝利への期待をもたらす藤平のイメージが合致し、実現したもの。

東北開幕戦の3月31日から楽天モバイル 最強パーク宮城のスタジアム正面広場に「京成電鉄 スカイライナー イーグルスキッズステーション」を設置し、ホーム一軍公式戦で藤平が登板すると、観戦チケットを持っている中学生以下にオリジナルベースボールカードをプレゼント。

さらに、スタジアム内で藤平尚真 選手と対戦しているような気分になれるフォトスポットを設置。

▼ 藤平尚真

「日頃より楽天イーグルスを支えてくださっている京成電鉄株式会社様と、このような形でご一緒できることを大変嬉しく思います。スカイライナーのように力強く、そして迷いなくチームを勝利へ導けるよう、１球１球に想いを込めて投げていきます。 今シーズンも熱いご声援をよろしくお願いいたします」