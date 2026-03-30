カブスの今永昇太投手（３２）は２９日（日本時間３０日）に本拠地シカゴでのナショナルズ戦に先発で今季初登板してして５回０／３を投げ、１本塁打を含む６安打４失点、７三振２四球、１暴投で敗戦投手になった。打者２２人に８２球投げた。チームは３―６で敗れ、開幕３連戦を１勝２敗と負け越した。

また一発病だった。初回、先頭から２者連続三振と好スタートかと思われたが、３番ハウス、４番ライルに連続安打で二死一、二塁とされたところで５番ウィーマーにカウント２―１から内角低めの見逃せばボール球のスプリットをすくい上げられ、左中間に運ばれた。手痛い先制の３ランに、打球が上がった瞬間に肩を落とした。

２回も二死から二塁打されたが、ウッドを外角低めに逃げるスイーパーでバットに空を切らせて無失点。３回は三者凡退。

４回、先頭ウィーマーに初球、外角のフォーシームを捉え、右中間を破る三塁打を打たれたが、エイブラムズを空振り三振に仕留め、ルネスは一邪飛、ルイーズは三飛に打ち取り粘った。５回も一死後、四球で走者を出したが無得点。６回、先頭を歩かせたところで交代となった。２番手がその後連続四死球で満塁にすると犠飛を打たれたため、今永の失点は４になった。

地元紙シカゴ・サンタイムズ（電子版）によると今永は「ホームランを打たれたボールは低めだったが、投げミス。投球コース、ゾーンの精度をもっと向上させる必要がある」と反省しきりだったという。ただ、一発を打たれた後に無失点で粘れたのは収穫。次の登板に期待だ。