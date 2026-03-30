人気YouTuber「てんちむ」こと橋本甜歌さんが2026年3月29日、結婚を発表したばかりの夫で元「青汁王子」こと実業家・三崎優太さんへの思いをインスタグラムで伝えた。

「結婚ってこんなに素晴らしいものなんだ...！と」

三崎さんは28日にインスタで、てんちむさんと1月30日に結婚したことを発表し、「これまで長年の友人だったのですが、2026年の1月1日に運命の赤い稲妻が落ち、彼女にプロポーズしました」などと報告している。

結婚発表翌日の29日、てんちむさんはストーリーズを更新し、暖かい反響が寄せられているとして「こうして皆さんにちゃんと報告できたこと、わたしもとっても嬉しいです！！！本当にありがとう」などと感謝を述べた。夫については、

「意外と言ったら失礼なのですが、本当に優しくて思いやりがあって 超超超素敵な旦那さんです！！そんな旦那さんのお陰で 結婚ってこんなに素晴らしいものなんだ...！と私自身、結婚に対する概念が変わったり 気付かされることも多く、日々成長中です」

と絶賛しながら、「そんな素敵な旦那さんを生涯かけてずっと支えて、どんなことも一緒に乗り越えて、一番の味方でいられる奥さんでありたいと思います」とも決意を伝えている。

てんちむさんは24年4月末にシングルマザーとして子どもを出産したと明かし、8月の動画では子どもの父親や結婚観に関して「私は結婚したいわけではないし、その人の子どもが欲しかった」などと告白する場面もあった。