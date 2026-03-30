【ファミマ】ラケルのオムライスを冷凍食品で再現!卵の食感にこだわり、従来品の1.8倍超という厚み&柔らかな口当たりを実現

ファミリーマートは、プライベートブランド「ファミマルKITCHEN」の冷凍食品「ラケル監修 特製トマトソース チキンオムライス」(税込526円)をリニューアルし、2026年3月31日から全国約1万6,400店舗で発売する。

【商品画像はこちら】卵の厚みは従来比1.8倍超!チキンライスはベーコンとバター風味ソースを加え、お店の本格的な味わいに

◆ラケル監修 特製トマトソース チキンオムライス

【価格】488円(税込526円)

人気オムライス専門店「ラケル」の看板メニューを、電子レンジで温めるだけで食べられる、手軽な冷凍食品で再現した。

今回のリニューアルでは、味の再現に加え、「ふわっとした食感」に徹底してこだわったという。オムライス用の卵には素材の風味を引き立てる原料を選定し、一枚ずつ丁寧に焼き上げた。従来品の1.8倍超という厚みと柔らかな口当たりを実現している。

また、チキンライスはベーコンとバター風味ソースを加え、お店の本格的な味わいに近づけた。特製トマトソースと半熟卵風ソースが絡む、専門店の味を表現している。

【「ラケル」からのコメント】

「おうちで専門店の味を楽しんでほしい」という思いを込めて、監修した。ふわっとした食感にこだわった卵とバターの風味が香るチキンライスを合わせ、本格的なオムライスを家庭でも楽しめる商品に仕上げている。