男性が密かに「一度は彼女から言われてみたい」と思っているセリフ９パターン
映画のようなロマンティックなセリフを言われたいと思っているのは、女性だけではありません。世の男性は自分の彼女に対してどんな一言を期待しているのでしょうか。そこで今回は、『スゴレン』独身男性読者に聞いたアンケートを参考に、「男性が密かに『一度は彼女から言われてみたい』と思っているセリフ」をご紹介します。
【１】「これからもずっと一緒にいたいな」
「『ずっと一緒にいようね』なんて言われると、幸せな気分になります」（20代男性）など、永遠を望むセリフも男心を刺激するようです。「ケンカするときもあるかもしれないけど、絶対仲直りしようね」と添えると、よりリアルに「別れたくない気持ち」が伝えられるでしょう。
【２】「顔だけじゃなく、性格が男前なところが大好き！」
「自分のどこが好きなのか教えてもらえると、やっぱり自信につながります」（20代男性）など、彼氏の長所を具体的に伝えてあげるのも喜ばれるようです。本人があまり自信を持っていない部分を挙げる場合は、「私にとっては」などと前置きしてからほめると、素直に受け取ってもらえそうです。
【３】「あなたに出会えて、本当によかった」
「『出会えてよかった！』と言われたときには、キュンとしてしまいました」（30代男性）など、彼氏の存在そのものに感謝すると、深い愛を表現できるようです。誕生日などに、「生まれてきてくれてありがとう」と書いたメッセージカードを渡すのもいいでしょう。
【４】「あなたの顔って、本当にカッコイイよね！」
「やっぱり、カッコイイと言われるとテンションが上がります！」（20代男性）など、ストレートに顔をほめることで、いい気分にさせてあげるパターンです。自分が好きなテイストの服を着ているときに「センスいいね」とおだてておくと、顔だけでなくファッションもあなた好みに変えてもらえるかもしれません。
【５】「誰よりもあなたのことを知っているのは、私！」
「『○○君のことなら、よくわかってるから』と言われたときは、感激しちゃいました」（20代男性）など、彼氏の「よき理解者」であると伝えるのも、二人の絆を深めるのに役立ちそうです。彼氏が悩んでいるときに「あなたの素晴らしさは、私がわかっているよ」と伝えてあげると、自信を回復してもらえるでしょう。
【６】「いつも頑張っているあなたをずっと応援しているからね」
「応援されていると思うと、『この子のためにも頑張ろう』と思います」（30代男性）など、彼女の存在が「心の支え」に感じられると、元気が出るという意見もあります。仕事などで成果が出たときは「すごい、努力した甲斐があったね」ときちんと褒めてあげましょう。
【７】「いつか、あなたの赤ちゃんが欲しいな」
「街で赤ちゃんを見たときに、『○○君の赤ちゃん、可愛いだろうなあ』と言われてニンマリ」（20代男性）など、二人の未来を望む発言に、本物の愛を感じる男性もいるようです。ただし思い詰めているような態度では「重い」と思われかねないので、明るく笑顔で言うようにしましょう。
【８】「どうしよう、大好きすぎて怖いくらい」
「切なそうに『大好き』なんて言われると、抱きしめたくなります」（20代男性）など、ストレートに溢れてくる感情を口に出すのも、彼氏をことのほか喜ばせるようです。口に出すのが恥ずかしい場合は、直筆の手紙で思いを伝えるといいかもしれません。
【９】「あなたのおかげで、生きてきた中で今が一番幸せ！」
「彼女を幸せな気持ちにしている、と思うと嬉しくなっちゃう」（20代男性）など、二人でいることの喜びを表現すると、「好きな女の子を幸せにしたい」という男性の本能を満たしてあげられるようです。「これまでで一番」と付けることで、「過去の男性たちを越えた！」と彼氏のテンションも上がるでしょう。
「一度は彼女から言われてみたい」セリフは、ほかにどんなものがあるでしょうか。皆さんのご意見をお待ちしています。（佐野勝大）
【１】「これからもずっと一緒にいたいな」
「『ずっと一緒にいようね』なんて言われると、幸せな気分になります」（20代男性）など、永遠を望むセリフも男心を刺激するようです。「ケンカするときもあるかもしれないけど、絶対仲直りしようね」と添えると、よりリアルに「別れたくない気持ち」が伝えられるでしょう。
「自分のどこが好きなのか教えてもらえると、やっぱり自信につながります」（20代男性）など、彼氏の長所を具体的に伝えてあげるのも喜ばれるようです。本人があまり自信を持っていない部分を挙げる場合は、「私にとっては」などと前置きしてからほめると、素直に受け取ってもらえそうです。
【３】「あなたに出会えて、本当によかった」
「『出会えてよかった！』と言われたときには、キュンとしてしまいました」（30代男性）など、彼氏の存在そのものに感謝すると、深い愛を表現できるようです。誕生日などに、「生まれてきてくれてありがとう」と書いたメッセージカードを渡すのもいいでしょう。
【４】「あなたの顔って、本当にカッコイイよね！」
「やっぱり、カッコイイと言われるとテンションが上がります！」（20代男性）など、ストレートに顔をほめることで、いい気分にさせてあげるパターンです。自分が好きなテイストの服を着ているときに「センスいいね」とおだてておくと、顔だけでなくファッションもあなた好みに変えてもらえるかもしれません。
【５】「誰よりもあなたのことを知っているのは、私！」
「『○○君のことなら、よくわかってるから』と言われたときは、感激しちゃいました」（20代男性）など、彼氏の「よき理解者」であると伝えるのも、二人の絆を深めるのに役立ちそうです。彼氏が悩んでいるときに「あなたの素晴らしさは、私がわかっているよ」と伝えてあげると、自信を回復してもらえるでしょう。
【６】「いつも頑張っているあなたをずっと応援しているからね」
「応援されていると思うと、『この子のためにも頑張ろう』と思います」（30代男性）など、彼女の存在が「心の支え」に感じられると、元気が出るという意見もあります。仕事などで成果が出たときは「すごい、努力した甲斐があったね」ときちんと褒めてあげましょう。
【７】「いつか、あなたの赤ちゃんが欲しいな」
「街で赤ちゃんを見たときに、『○○君の赤ちゃん、可愛いだろうなあ』と言われてニンマリ」（20代男性）など、二人の未来を望む発言に、本物の愛を感じる男性もいるようです。ただし思い詰めているような態度では「重い」と思われかねないので、明るく笑顔で言うようにしましょう。
【８】「どうしよう、大好きすぎて怖いくらい」
「切なそうに『大好き』なんて言われると、抱きしめたくなります」（20代男性）など、ストレートに溢れてくる感情を口に出すのも、彼氏をことのほか喜ばせるようです。口に出すのが恥ずかしい場合は、直筆の手紙で思いを伝えるといいかもしれません。
【９】「あなたのおかげで、生きてきた中で今が一番幸せ！」
「彼女を幸せな気持ちにしている、と思うと嬉しくなっちゃう」（20代男性）など、二人でいることの喜びを表現すると、「好きな女の子を幸せにしたい」という男性の本能を満たしてあげられるようです。「これまでで一番」と付けることで、「過去の男性たちを越えた！」と彼氏のテンションも上がるでしょう。
「一度は彼女から言われてみたい」セリフは、ほかにどんなものがあるでしょうか。皆さんのご意見をお待ちしています。（佐野勝大）