中日の新助っ人、ミゲル・サノー内野手が３０日、休日返上で練習を行った。

投手練習が行われていたバンテリンドームに姿を現した。ベンチ裏でウェートトレーニングを行い、軽く打ち込んだ後、グラウンドでフリー打撃を行った。構えやバットの軌道など、松中打撃コーチの助言を受けながらスイングを重ねた。６１スイング中、２２本のサク越えを放った新助っ人は「（開幕カードの）３試合あったけど、結果が出なかった。感覚がいい感じになった。チームの役に立つまで準備したい」と意気込んだ。

メジャー通算１６４発の大砲。オープン戦では１２球団トップの４本塁打を放ち、開幕への準備は万全だった。しかし、２７日から行われた広島との開幕３連戦（マツダ）では１１打数無安打、５三振と苦戦。チームが３連敗を喫した３０日の試合後に、自ら松中打撃コーチに「（３１日に）練習させてください」と志願した。

オープン戦で放った４発のうち、３本がバンテリンドーム。３１日からはその本拠地で巨人との３連戦を迎える。身ぶり手ぶりで指導にあたった松中打撃コーチは「打ちたいから力んで体で振ってたので、そこを修正した」と説明。大きな得点力となるキーマンだけに「『サノーが打ってくれたら、勢いがつく』って話も（本人に）したので、やってくれるでしょう！」と期待した。