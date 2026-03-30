【8月発売新製品】 「海上自衛隊 護衛艦 おおなみ」：価格 2,420円 「日本海軍 砲艦 宇治」：価格 2,530円

青島文化教材社は、プラモデル「1/700 ウォーターライン」シリーズより2製品を8月に発売する。価格は「海上自衛隊 護衛艦 おおなみ」が2,420円、「日本海軍 砲艦 宇治」が2,530円。

海上自衛隊 護衛艦 おおなみ

8月 発売予定

価格：2,420円

JANコード：4905083204603

「1/700 ウォーターライン」シリーズに、海上自衛隊護衛艦「DD111 おおなみ」が再登場。「おおなみ」は、汎用護衛艦「たかなみ」型護衛艦の2番艦で、2003年に就役した。「むらさめ」型護衛艦の設計に改良を加え、主砲に127mm砲を採用するなど、各所が変更されている。

艦型はステルス性を考慮され、船体や構造物に傾斜がついた。本型は計5隻が建造され、前級の「むらさめ」型、後継の「あきづき」型と共に護衛艦隊の主力として活躍している。

本キットは少ないパーツ数で作りやすく、かつ的確に「おおなみ」を再現。カラー印刷の塗装説明図が新規で追加されている。

【製品概要】

艦種：海上自衛隊

国籍：日本

・カラー塗装図を新たに付属

・ロービジ仕様を再現するためデカールを新たに付属

日本海軍 砲艦 宇治

8月 発売予定

価格：2,530円

JANコード：4905083204597

中国大陸沿海及び揚子江下流域での作戦を想定され、同時期の砲艦としても重武装の「橋立」型砲艦の2番艦「宇治」がプラスチックモデルキット化。本級の特徴である高角砲や各種兵装など、小ぶりな船体に詰め込まれた艤装類と構造物の密度感が再現されている。

【製品概要】

艦種：その他

国籍：日本

・カラー塗装図を新たに付属

・同スケール九七式戦闘機が付属

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