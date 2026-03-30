バレーボール女子日本代表でイタリア１部リーグセリアＡのノバラでプレーする石川真佑が３０日、シーズンを終えて、成田空港に帰国した。

笑顔を見せながら到着口に姿を現すと「３年目になったのでシーズン前に今までの２年よりもいいシーズンを過ごしたいと思っていましたが、リーグだったり、チャンピオンズリーグだったり、そういったところであとちょっとのところで先につなげることができず負けてしまった。悔しさが残るシーズンだった」と振り返った。

イタリア参戦３季目となる今季は、レギュラーシーズンで４位。プレーオフでは準決勝で敗退し決勝進出を逃した。それでも、個人ではチーム２位の計２６４得点を挙げるなど攻守でチームをけん引し、存在感を見せたが「昨年も同じチームでやってきたので去年よりいい結果を残したいと思いながら過ごしていたが、昨年よりもコートでプレーする時間が減ってしまったりだとか、まだまだ足りないところがあったのかなというふうには思っています」と反省が口をついた。

日本代表では、就任したフェルハト・アクバシュ監督の下、主将を務め６、７月のネーションズリーグ（ＶＮＬ）で４位。９月の世界選手権では、１次リーグＨ組を３戦全勝の１位で突破したが、２０１０年以来、１５年ぶりのメダル獲得をかけた準決勝（トルコ）で敗れた。３位決定戦でもブラジルにフルセットの末に惜敗し、４位。「代表シーズンでキャプテンとしてワンシーズン過ごしたので、その中でチームが変わって違ったモチベーションでやっていかなきゃいけないと思いながらシーズンに入ったけど、殻を破れなかった」と話した。

帰国後、つかの間の休息を経て６月から代表活動が始まる。今年は８月末のアジア選手権（中国）で優勝すれば２８年ロサンゼルス五輪の出場権を得られるなど大事な大会が続く。「今年はオリンピックの切符が取れるチャンスがあるので、そこに向けてしっかり自分も意識高くやっていきたいなと思います」と先を見据えた。