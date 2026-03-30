TBS江藤愛アナ、大分弁“初公開” 反響相次ぐ「新鮮！」「貴重です」
TBSの江藤愛アナが、同局系情報番組『THE TIME，』（月〜金 前5：20）公式Xに登場。大分弁を“初公開”した。
【動画】貴重！TBS江藤愛アナが大分弁“初公開”
Xでは「インスタライブの切り抜き 初公開！！#アイちゃんの大分弁」との文言とともに、江藤アナが「そやね、出らんもんね」「そげん出らんもんね」と大分弁で話す模様を公開。
ファンからは「貴重です！」「江藤さんステキです」「大分弁話す愛ちゃん新鮮！」などといった感想が相次いで寄せられている。
◆江藤愛（えとう・あい）1985年生まれ、大分県出身。青山学院大学卒業後の2009年にTBS入社。現在は、『CDTVライブ!ライブ!』、『ひるおび！』、『THE TIME,』、『バナナマンのせっかくグルメ』YouTubeナレーションなどを担当している。
【動画】貴重！TBS江藤愛アナが大分弁“初公開”
Xでは「インスタライブの切り抜き 初公開！！#アイちゃんの大分弁」との文言とともに、江藤アナが「そやね、出らんもんね」「そげん出らんもんね」と大分弁で話す模様を公開。
ファンからは「貴重です！」「江藤さんステキです」「大分弁話す愛ちゃん新鮮！」などといった感想が相次いで寄せられている。
◆江藤愛（えとう・あい）1985年生まれ、大分県出身。青山学院大学卒業後の2009年にTBS入社。現在は、『CDTVライブ!ライブ!』、『ひるおび！』、『THE TIME,』、『バナナマンのせっかくグルメ』YouTubeナレーションなどを担当している。