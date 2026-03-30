礼衣が、新曲「予熱」を4月8日に配信リリース。あわせて、ワンマンライブ『礼衣 LIVE2026 “Melt Mirror Ball”』を7月26日に東京 Zepp Shinjuku (TOKYO)にて開催する。

（関連：MAISONdes、『うる星やつら』EDテーマがバイラル好調 トリッキーな楽曲を乗りこなす、聴きどころ満載な花譜のボーカル）

同情報は、3月29日の誕生日を記念したYouTube配信内で発表されたもの。ソロアーティスト活動第4弾となる同楽曲は、デビュー作から引き続き、作詞、作曲を礼衣自身が手がけた。日常の何気ない出来事や関係性の中で生まれる感情の揺らぎをテーマに、距離感や心情の変化を描いた楽曲となっている。

さらに、同楽曲を皮切りに、4月、5月、6月と3カ月連続でのデジタルリリースも決定した。

なお、ソロとして初となるワンマンライブ『Melt Mirror Ball』のチケットは、4月12日23時59分までオフィシャル先行（抽選）を受付中だ。

＜礼衣 コメント＞

ミラーボールは自ら発光しているわけじゃなくて、他の光を乱反射させてあの輝きを放っています。それがなんだか自分みたいだと感じました。

1人ではきれいな丸も保てなくて、溶けたり欠けたりひび割れたり、完璧でいられない日も、周りの応援を浴びれば輝ける。みんなが私の輝く場所を作ってくれる。

“melt（溶ける）”という言葉には、みんなでひとつになるイメージも重ねているので、当日は全員と溶け合えますように。

（文＝リアルサウンド編集部）