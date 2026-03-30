キム・ヒョージュが“記録ずくめ”の通算9勝目 1大会で2度の「61」は米女子ツアー史上初「新しい目標を立てなければ」

キム・ヒョージュが“記録ずくめ”の通算9勝目 1大会で2度の「61」は米女子ツアー史上初「新しい目標を立てなければ」