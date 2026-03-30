キム・ヒョージュが“記録ずくめ”の通算9勝目 1大会で2度の「61」は米女子ツアー史上初「新しい目標を立てなければ」
＜フォード選手権 最終日◇29日◇ワールウインドGC（アリゾナ州）◇6675ヤード・パー72＞ディフェンディングチャンピオンとして今大会に臨んだキム・ヒョージュ（韓国）が、トータル28アンダーで優勝。記録ずくめの内容でツアー通算9勝目を飾った。優勝会見では「最高の気分。今の気持ちは言葉で表現できない」と満面の笑みを見せた。
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大会を振り返り、「ディフェンディングチャンピオンとしてプレーするのは選手にとって本当に難しいこと。でも、先週のいい流れやエネルギー、コースで得たものすべてを今週につなげることができた。この勢いを来週にも持っていきたい」と手応えを得た。この優勝で、自身初となる2週連続優勝を達成するとともに、キャリア初のタイトル防衛にも成功。さらに1大会で「61」以下（初日と3日目に「61」をマーク）を2度マークするツアー史上初の快挙も成し遂げた。これは米男子・女子ツアーを通じても史上2人目で、2023年「RSMクラシック」で達成したルドビグ・オーバーグ（スウェーデン）に並ぶ記録となる。また、最終日を首位で迎えてそのまま逃げ切ったのは、23年のセリーヌ・ブティエ（フランス）以来。4日間（72ホール）の通算スコア「260」は自己ベストを更新し、大会の54ホールおよび72ホールの記録も塗り替えた。総バーディ数27で2位、イーグル3つで3位タイと、スタッツ面でも際立つ強さを示した。「今シーズンは2つの大会で優勝するという目標を立てていた」と明かすが、前戦の「フォーティネット・ファウンダーズカップ」に続く優勝で早くも達成。「これから新しい目標を立てなければいけない。あすは新しい目標を考えたい」と、さらなる飛躍を見据えた。（文・高木彩音）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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