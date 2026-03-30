吉田優利がまさかの投獄!? 鉄格子の隙間から助けを求める姿に1.3万回を超える「いいね！」殺到
吉田優利が自身のインスタグラムを更新。「監獄島」の名称でも知られるサンフランシスコ湾に浮かぶアルカトラズ島に出かけたことを、英語と日本語で投稿した。
【写真】監房の隅に小さくしゃがみ込む吉田優利（全20枚）
最初に英語で「アルカトラズ島への旅行は忘れられないものになりました…!」「島と街の両方からの眺めは素晴らしかったです」と記した。続いて日本語で「軽い気持ちで行ったアルカトラズ島が最高でした」と、当初はただ観光のつもりで出かけたのだったが、実際に島を見学したことによって興味が湧き、「たくさん調べて歴史も学べたし、島で撮影した映画、モチーフになった映画全部見ちゃいました」と明かしていた。さらに「この日は予選落ちした次の日で少し凹んでたけど、朝練終わってから部屋にいても何も生まれないしなと！私の良いところが出ちゃった旅でした（？）」と、サンフランシスコ近郊にあるシャロン・ハイツG＆CCで開催された「フォーティネット・ファウンダースカップ」で予選落ちを喫してしまった翌日のお出かけだったという。この日の吉田は黄色の半袖トップスに透け感のある白いパンツ姿。島からの景色を楽しんだり、ずらりと並んだ監房の間の通路を歩いたりする姿だけではなく、鉄格子の隙間からこちらに手を伸ばしたり、監房の隅にしゃがみ込んだり、手錠をはめたりする写真も公開した。予選落ち直後に最高の気分転換を図った吉田は、翌週に参戦した「フォード選手権」ではしっかりと予選を通過し34位タイでフィニッシュしている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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