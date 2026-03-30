アイドルグループ・仮面女子の猪狩ともかさんが2026年3月29日にXを更新し、「戦争反対」という発信への批判に持論を明かした。

「大切な人や場所を守りたいんですよね」

猪狩さんは、爆笑問題の太田光さんの妻で所属事務所・タイタンの代表取締役社長の太田光代さんが25日に投稿した「私は戦争に反対です」というポストを引用し、「『戦争反対』と書けば『脳内お花畑』『何も分かっていない』『大好きだったけど残念』などコメントが来るようです」と戦争反対を表明すると批判がくることに言及した。

その上で猪狩さんは、「戦争賛成なんて人はほぼいないと思うのです。みんな戦争なんてしたくないです」とつづった。

また、猪狩さんは「ただ、戦争を回避・抑止する方法が人それぞれ違うだけで、ある人にとっては防衛力を高めて戦争を仕掛けたくない国にして抑止する、ただ平和を訴えるなど、多種多様な意見がある中での『戦争はしたくない』『回避したい』『抑止したい』ということなんだと思います」と、「戦争はしたくない」は共通の思いだと明かし、「結果的に大多数の方は戦争は嫌なんですよね。大切な人や場所を守りたいんですよね」とつづった。

「個々に自由に発信できる国であってほしいなと思います」

猪狩さんは、「私は人それぞれ意見があっていいと思うんです」と明かしつつ、「ただ自分と考えが違う人がいた場合過剰に叩いたり、人格否定までしたりということは間違っていると思います。みんな戦争が無い平和な世界で生きたいだけなので」と異なる意見に対する批判に疑問を呈した。

その上で、猪狩さんは、「自分たちが思う戦争の回避、抑止の仕方をこれからも個々に自由に発信できる国であってほしいなと思います」と発言の自由が守られるべきだと主張した。

猪狩さんは、「私は戦争が嫌ですし死にたくないです。大好きな街が壊されていくのは見たくないです。世界のどこかで今も起きている戦争で、徴兵された方々が戦地に向かって欲しく無いです」とつづった。

また、「市民の私には世界が戦争のない"平和な世界"になりますようにとただ願うことしか出来ません。願わせてください」と呼びかけていた。