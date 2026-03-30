マウスの体細胞から作ったクローンマウスからクローンを作る「再クローニング」を続けた結果、２０年後に５８世代目で限界を迎えたと、山梨大などの研究チームが発表した。

再クローニングしたマウスは世代を経るほど遺伝情報に変異が蓄積していた。チームは「有性生殖は有害な変異を防ぐ必要なメカニズムだ」と指摘している。

チームは２００５年、１匹の雌マウスの核を、別のマウスの核を取り除いた未受精卵に移植。これを成長させて第１世代のクローンマウスを作製した。成体になる約３か月ごとに再クローニングを繰り返し、クローン作製の成功率や生殖能力の変化、突然変異の発生数などを調べた。

成功率は第１世代は７・４％で、２６世代目の１５・５％をピークに低下傾向に転じた。５８世代目は０・６％で、作製した５匹は生後数日で死んだ。各世代のクローンは、自然交配を６０世代繰り返したマウスに比べ突然変異の発生率が３〜４倍高く、全ての変異が次世代に伝わっていた。

各世代のクローンと雄を自然交配させると、生殖能力は残ったが、５０世代目以降の出産数が大きく下がった。クローンと雄を自然交配させた子マウス同士を交配させると、出産数は正常に近づいた。

同大の若山照彦教授（発生工学）は「再クローニングは無限にできると考えられていたが、現在の技術では限界がある」と話している。成果は英科学誌に掲載された。

伊川正人・大阪大教授（生殖生物学）の話「長期間同じアプローチを地道に続けた価値の高い研究だ」