東海大福岡が八雲学園との大激戦を制し決勝へ…カディジャら3選手が2ケタ得点をマーク
3月30日、大田区総合体育館で「NBA Rising Stars Invitational JAPAN QUALIFIERS presented by SoftBank」の女子準決勝が行われ、東海大学付属福岡高校（福岡県）と八雲学園高校（東京都）が対戦した。
優勝校に6月にシンガポールで開催される「NBA Rising Stars Invitational」への出場権が付与される今大会。試合は序盤から東海大福岡がペースを握る展開となる。硬いディフェンスをベースに確率良くシュートを沈め、20－11で第1クォーターを終了。続く第2クォーターもリードを保ち、38－27でハーフタイムへ。
後半に入り、第4クォーターは八雲学園の猛追を受ける。試合残り31秒には、テウ アダマからのパスを受けた石丸枝奈にバスケットカウントを許し、フリースローも決められて62－61と一気に1点差まで詰め寄られる。しかし、残り4.9秒で相手エースであるアダマの痛恨のターンオーバーに助けられ、そのまま逃げ切り、明日の決勝戦へ駒を進めた。
勝利した東海大福岡は、ニエ カディジャ ファールが19得点27リバウンド、工藤結心が19得点、豊田麻莉が11得点5アシストをマーク。八雲学園のアダマに28得点18リバウンド7アシストと奮闘を許すも、最後は振り切って接戦をモノにした。
■試合結果
東海大学付属福岡高校 62－61 八雲学園高校（＠大田区総合体育館）
東海大福岡｜20｜18｜14｜10｜＝62
八雲学園｜11｜16｜14｜20｜＝61
【動画】東海大福岡のおしゃれパスが決まって加点
世界を目指す熱戦Tip Off🔥#東海大福岡 #ニエ・カディジャ・ファール(#55)のおしゃれパス👀から #工藤結心(#1) がフィニッシュ✨
🏀#NBARisingStarsInvitational JAPAN QUALIFIERS🏆
【女子準決勝】#東海大福岡 🆚 #八雲学園#バスケットLIVE ライブ/見逃し配信中📡#高校バスケ@U18_JBA pic.twitter.com/AknTStmII4
- バスケットLIVE (@BASKETLIVE_JP) March 30, 2026