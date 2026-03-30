岡山県教育委員会は倉敷市の公立小学校の男性講師（55）をきょう（30日）付で減給10分の1・6か月の懲戒処分にしたと発表しました。

【画像をみる】「二度と子どもたちの前に立つ仕事はしません」他人の車のブレーキホースを“2度”切断したとして公立小学校の男性講師（55）を懲戒処分 講師は「感情的に行動した」として退職

他人の車のブレーキホースを2度も切断

岡山県教育委員会によりますと、男性講師は、今年1月と2月に滋賀県内の駐車場で他人の車のブレーキホースを切断したとして、3月に器物損壊の罪で罰金30万円の略式命令を受けたということです。

「人間関係のもつれから感情的に行動…」

男性講師はきょう付で退職したということです。



県教委の聞き取りに対して男性講師は「人間関係のもつれから感情的に行動し、被害者の方へ大変な迷惑をかけてしまった。また、学校や児童、保護者、地域の皆様に不安や不信感を与えてしまうこととなり申し訳ない」「二度と子どもたちの前に立つ仕事はしません」と話しているということです。



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