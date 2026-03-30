落語家・立川志らく（62）が30日、コメンテーターを務めるTBS「ひるおび」（月〜金曜前10・25）に出演。ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）の開幕3戦連発についてコメントした。

村上は29日（日本時間30日）、敵地ブルワーズ戦で「2番・一塁」で先発出場。2回2死無走者で迎えた第2打席、フルカウントから内角低めのカットボールをうまく腕を折りたたんで、すくい上げた打球は右翼後方へと高々と上がり、右翼手がフェンス手前でジャンプ。グラブの先に当たったが、そのままフェンス最上部へと当たりスタンドインした。

これで村上は開幕から3試合連発。デビュー戦から3試合連続で本塁打を放つのは、チェイス・ドローター、トレバー・ストーリー、カイル・ルイス以来4人目で、日本選手としては初の快挙となった。

志らくは「凄いですね。WBCではちょっと不安で大丈夫かなと思っていたのがねえ。これでちょっと大谷さんが今調子出てないけど、2人がどっちがたくさんホームラン打つかみたいな、そんな希望もわいてきますよね」とコメントしていた。