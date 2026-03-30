【東スポ音楽館】歌手・知里がカバーアルバム「それぞれの時代ｖｏｌ．２ 〜Ｍｕｓｉｃ Ｅｓｓｅｎｃｅ〜」を２月１１日にリリース。デビュー１５周年の節目の年を迎え、歌の世界を広げていく。

――どんなアルバムですか

知里「『知里と修右のミュージックエッセンス』（千葉テレビほか）という番組をやらせていただいているのですが、その番組の中で数多くリクエストがあった曲などを選んだアルバムです。『Ａｍａｚｉｎｇ Ｇｒａｃｅ』や、ちあきなおみさんの『黄昏のビギン』、ホイットニー・ヒューストンの『Ｉ Ｗｉｌｌ Ａｌｗａｙｓ Ｌｏｖｅ Ｙｏｕ』や唱歌の『浜辺の歌』といったように、洋楽やジャズ、歌謡曲など幅広い歌を１０曲カバーしています」

――その中で思い出深い曲は

知里「ジャズの名曲である『Ｓｕｍｍｅｒｔｉｍｅ』です。デビューする前に、ジャズクラブで歌っていたのですが、その時に出場したジャズの大会で準グランプリを取ったときに歌った曲なので、思い入れはあります」

――カバーアルバムは２０１５年以来

知里「ライブでは演歌歌謡曲だけでなく、ジャズや洋楽なども歌っているのですが、ファンの方から“ＣＤはないの？”って言われることが多くて、カバーアルバムを出したいなって思っていたのです。節目の年ということで、レコード会社の方からも、歌いたい曲を自分で決めていいよと言われて、ようやく念願かなったという感じです」

――昨年は１５周年記念曲「泣き笑い」もリリースしている

知里「作詞を荒木とよひさ先生、作曲を弦哲也先生にお願いしました。この『泣き笑い』は好きになった人が思うようにはいかないけど、その人が好きで仕方がないといった歌です。歌詞に“かくれんぼ”“おまんじゅう”とかちょっと面白いフレーズが出てくるのですが、来てくれたお客さんに和菓子屋さんがおまんじゅうを作りませんかって言ってくれたりと、いろいろなところに広がりを見せています」

――１５周年を振り返って

知里「カラオケ喫茶のお客さんなどに応援していただくことが多かったのですが、コロナ禍もあって、結構、店がなくなってしまった。それでも、行った先々で応援してくださる方もいて、なんとかライブもできている。地道にキャンペーンをやってきてよかったなって思っています。今回のアルバムをきっかけに、カラオケファンだけでなく、違う層のファンの方々にも聞いてもらえるような歌手になっていきたいなと思っています」