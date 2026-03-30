ある意味、節約かも！【ユニクロ】元取れるほど着回せる！「優秀アイテム」

可愛くて衝動買いしたけど、あまり出番がなくタンスの肥やしに……。なんて経験がある人も少なくないのでは。結局のところ、着回しやすくて幅広いテイストに馴染む服こそが、ある意味節約にも繋がるのかもしれません。そこで今回は【ユニクロ】マニアである筆者が、元が取れるほど着回せる「優秀アイテム」をピックアップ。週2で着ている上品シャツ、旬のレイヤードスタイルを演出できるヘンリーネックTなど、コスパ良くファッションを楽しみたいならぜひチェックしてみて！

カジュアルからクリーンまで使える上質シャツ

【ユニクロ】「ブロードオーバーサイズシャツ」各\3,990（税込）

タイムレスに愛されるシンプルシャツは、ワードローブにぜひともスタンバイしておきたいところ。筆者はこの淡いパープルに一目惚れしリアルバイしました！「細番手の希少な超長綿を使用」（公式オンラインストアより）しているだけあり、上質な生地感で着心地もとても滑らかなんです。メンズならではのゆるっとしたシルエットで、こなれた印象に仕上げてくれます。スラックスからジーンズまで合わせやすく、筆者自身週2で着るほどヘビロテしています。