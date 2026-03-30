縦型ドラマ地上波初放送！ 福島中央テレビ×ごっこ倶楽部「早坂架威のごっこ倶楽部TV」

記事ポイント 福島中央テレビで縦型ショートドラマの地上波放送が初めて実現2026年4月7日（火）22:54〜スタート、全12回・福島県内放送累計再生120億回突破のごっこ倶楽部所属・早坂架威が監督・主演 福島中央テレビで縦型ショートドラマの地上波放送が初めて実現2026年4月7日（火）22:54〜スタート、全12回・福島県内放送累計再生120億回突破のごっこ倶楽部所属・早坂架威が監督・主演

福島中央テレビとクリエーター集団「ごっこ倶楽部」がタッグを組み、縦型ショートドラマの地上波放送が初めてスタートします。

番組名は「早坂架威のごっこ倶楽部TV」で、2026年4月7日（火）より毎週火曜22:54〜23:00に放送されます。

いわき市出身の早坂架威が監督・主演を務め、SNSでバズったショートドラマを本人の解説とともに届けます。

福島中央テレビ×ごっこ倶楽部「早坂架威のごっこ倶楽部TV」

番組名：早坂架威のごっこ倶楽部TV放送日：毎週火曜 22:54〜23:00初回放送日：2026年4月7日（火）放送回数：全12回放送地域：福島県内

「ごっこ倶楽部」は「日常で忘れがちな小さな愛」をテーマに、スマートフォン向けの縦型ショートドラマを制作・配信する日本最大級のクリエーター集団です。

SNSの総フォロワー数は600万人を超え、2026年2月時点で累計再生回数は120億回を突破しており、ショートドラマ界で日本トップクラスを誇ります。

主演を務めるのは「ごっこ倶楽部」所属の監督・俳優で、いわき市出身の早坂架威です。

TikTokなどのSNSでバズったショートドラマを、早坂架威本人の解説とともに放送します。

放送は全12回で、いわき市の観光プロモーションとして早坂架威が監督・主演した「しあわせの風吹く島」（全2話）や「恋が愛に変わるとき」など、恋愛・サスペンス・コメディを含む幅広いラインナップが揃っています。

「アナタのスキマに、感動を」届ける番組として、福島に新たなエンターテインメントを根付かせることを目指しています。

累計120億回再生を誇るごっこ倶楽部のショートドラマが、地上波というプラットフォームで新たな視聴体験を生み出します。

恋愛・サスペンス・コメディを含む全12回の幅広いラインナップが、毎週火曜の深夜枠で楽しめます。

早坂架威本人の解説つきで、SNSでバズったショートドラマの魅力をより深く堪能できます。

早坂架威のごっこ倶楽部TVの紹介でした。

よくある質問

Q. 「早坂架威のごっこ倶楽部TV」はいつ、どのテレビ局で放送されますか？

A. 福島中央テレビにて2026年4月7日（火）より放送がスタートします。

毎週火曜22:54〜23:00、全12回・福島県内限定の放送です。

Q. どんなジャンルのショートドラマが放送されますか？

A. いわき市の観光プロモーション作品「しあわせの風吹く島」（全2話）や「恋が愛に変わるとき」など、恋愛・サスペンス・コメディを含む幅広いジャンルの全12作品が放送されます。

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