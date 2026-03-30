ぬいぐるみやフィギュア、かっこいいファッションアイテムなどが多数展開されている、セガプライズの「MARVEL」グッズ。

今回は全国のゲームセンターなどに2026年3月27日より順次投入される「MARVEL ＆ you マスコットVol.5」を紹介します！

セガプライズ「MARVEL ＆ you マスコットVol.5」

投入時期：2026年3月27日より順次

サイズ：全長約7×4×10cm

種類：全4種（スパイダーマン、アイアンマン、キャプテン・アメリカ、マイルス・モラレス）

投入店舗：全国のゲームセンターなど

「MARVEL」コミックスで人気のキャラクターたちが、セガオリジナルデザインの“& you（アンドユー）”マスコットになって登場！

「スパイダーマン」「アイアンマン」「キャプテン・アメリカ」「マイルス・モラレス」の4種類がラインナップされます。

単体ではもちろん、いろいろな組み合わせでゲットしたくなるプライズです。

スパイダーマン

レッドとブルーを基調にしたコスチュームがかっこいい「スパイダーマン」

様々なポーズで飾れるマスコットなので、ぬい活にもおすすめです。

アイアンマン

パワードスーツを身に纏った「アイアンマン」もラインナップ。

ディティールにもこだわりが光る、クールなマスコットです。

キャプテン・アメリカ

ブルーの瞳が印象的な「キャプテン・アメリカ」

マスクに施された”A”のロゴと、口角を上げた仕草もポイントです。

マイルス・モラレス

黒いスーツに赤いラインが映える「マイルス・モラレス」

「スパイダーマン」のマスコットと一緒にゲットすれば、「ピーター・パーカー」との夢の共演に☆

デフォルメがかわいい「スパイダーマン」や「アイアンマン」たちのマスコット！

セガプライズの「MARVEL ＆ you マスコットVol.5」は、全国のゲームセンターなどにて、2026年3月27日より順次投入予定です。

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