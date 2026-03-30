手足が自由に動かせるスパイダーマンやアイアンマン！セガプライズ「MARVEL ＆ you マスコットVol.5」
ぬいぐるみやフィギュア、かっこいいファッションアイテムなどが多数展開されている、セガプライズの「MARVEL」グッズ。
今回は全国のゲームセンターなどに2026年3月27日より順次投入される「MARVEL ＆ you マスコットVol.5」を紹介します！
セガプライズ「MARVEL ＆ you マスコットVol.5」
投入時期：2026年3月27日より順次
サイズ：全長約7×4×10cm
種類：全4種（スパイダーマン、アイアンマン、キャプテン・アメリカ、マイルス・モラレス）
投入店舗：全国のゲームセンターなど
「MARVEL」コミックスで人気のキャラクターたちが、セガオリジナルデザインの“& you（アンドユー）”マスコットになって登場！
「スパイダーマン」「アイアンマン」「キャプテン・アメリカ」「マイルス・モラレス」の4種類がラインナップされます。
単体ではもちろん、いろいろな組み合わせでゲットしたくなるプライズです。
スパイダーマン
レッドとブルーを基調にしたコスチュームがかっこいい「スパイダーマン」
様々なポーズで飾れるマスコットなので、ぬい活にもおすすめです。
アイアンマン
パワードスーツを身に纏った「アイアンマン」もラインナップ。
ディティールにもこだわりが光る、クールなマスコットです。
キャプテン・アメリカ
ブルーの瞳が印象的な「キャプテン・アメリカ」
マスクに施された”A”のロゴと、口角を上げた仕草もポイントです。
マイルス・モラレス
黒いスーツに赤いラインが映える「マイルス・モラレス」
「スパイダーマン」のマスコットと一緒にゲットすれば、「ピーター・パーカー」との夢の共演に☆
デフォルメがかわいい「スパイダーマン」や「アイアンマン」たちのマスコット！
セガプライズの「MARVEL ＆ you マスコットVol.5」は、全国のゲームセンターなどにて、2026年3月27日より順次投入予定です。
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