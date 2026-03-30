ぬいぐるみやフィギュア、日用雑貨など、魅力的なキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は2026年3月より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『NHKいないいないばあっ！』グッズを紹介します！

セガプライズ『NHKいないいないばあっ！』グッズ

登場時期：2026年3月より順次

投入店舗：全国のゲームセンターなど

NHK Eテレの番組『いないいないばあっ！』グッズが、2026年3月もセガプライズから登場。

「ワンワン」の大きなぬいぐるみと、フルーツに入った形状がかわいらしいマスコットが、全国のゲームセンターなどに投入されます☆

NHKいないいないばあっ！ ワンワンのLぬいぐるみ −タオル生地Ver.−

登場時期：2026年3月13日より順次

サイズ：全長約24×20×30cm

種類：全2種（ワンワン（立ち）、ワンワン（座り））

「ワンワン」の大きなぬいぐるみは、異なるポーズで2種類が登場。

ウィンクするような表情で笑う立ち姿と、座って何かをお話ししているような姿の「ワンワン」がぬいぐるみで表現されています。

「ワンワン」のキュートなポーズもちろん、触り心地の良いタオル生地も特徴的なプライズです☆

NHKいないいないばあっ！ ワンワン&ぽぅぽ&ジャンジャンのマスコット 〜フルーツころりん〜

登場時期：2026年3月27日より順次

種類：全3種（ワンワン、ぽぅぽ、ジャンジャン）

サイズ：

・ワンワン 全長約6×6×10cm

・ぽぅぽ 全長約6×6×9.5cm

・ジャンジャン 全長約6×6×10cm

フルーツに入り、ころんとした形状がかわいい「ワンワン」たちのマスコット。

それぞれ、メロン・イチゴ・パイナップルに入った姿で、集めたくなる愛らしさです。

「ワンワン」と「じゃんじゃん」は、フルーツのヘタが付いた帽子もかぶっています！

タオル生地でできた「ワンワン」のぬいぐるみと、フルーツに入った「ワンワン&ぽぅぽ&ジャンジャンのマスコット」がラインナップ。

2026年3月より順次、全国のゲームセンターなどに登場する、セガプライズ『NHKいないいないばあっ！』グッズの紹介でした☆

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