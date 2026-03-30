大きなワンワンやフルーツに入ったマスコット！セガプライズ『NHKいないいないばあっ！』グッズ
ぬいぐるみやフィギュア、日用雑貨など、魅力的なキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。
今回は2026年3月より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『NHKいないいないばあっ！』グッズを紹介します！
セガプライズ『NHKいないいないばあっ！』グッズ
登場時期：2026年3月より順次
投入店舗：全国のゲームセンターなど
NHK Eテレの番組『いないいないばあっ！』グッズが、2026年3月もセガプライズから登場。
「ワンワン」の大きなぬいぐるみと、フルーツに入った形状がかわいらしいマスコットが、全国のゲームセンターなどに投入されます☆
NHKいないいないばあっ！ ワンワンのLぬいぐるみ −タオル生地Ver.−
登場時期：2026年3月13日より順次
サイズ：全長約24×20×30cm
種類：全2種（ワンワン（立ち）、ワンワン（座り））
「ワンワン」の大きなぬいぐるみは、異なるポーズで2種類が登場。
ウィンクするような表情で笑う立ち姿と、座って何かをお話ししているような姿の「ワンワン」がぬいぐるみで表現されています。
「ワンワン」のキュートなポーズもちろん、触り心地の良いタオル生地も特徴的なプライズです☆
NHKいないいないばあっ！ ワンワン&ぽぅぽ&ジャンジャンのマスコット 〜フルーツころりん〜
登場時期：2026年3月27日より順次
種類：全3種（ワンワン、ぽぅぽ、ジャンジャン）
サイズ：
・ワンワン 全長約6×6×10cm
・ぽぅぽ 全長約6×6×9.5cm
・ジャンジャン 全長約6×6×10cm
フルーツに入り、ころんとした形状がかわいい「ワンワン」たちのマスコット。
それぞれ、メロン・イチゴ・パイナップルに入った姿で、集めたくなる愛らしさです。
「ワンワン」と「じゃんじゃん」は、フルーツのヘタが付いた帽子もかぶっています！
タオル生地でできた「ワンワン」のぬいぐるみと、フルーツに入った「ワンワン&ぽぅぽ&ジャンジャンのマスコット」がラインナップ。
2026年3月より順次、全国のゲームセンターなどに登場する、セガプライズ『NHKいないいないばあっ！』グッズの紹介でした☆
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