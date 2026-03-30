Snow Man・目黒蓮、カナダから生中継で登場 新ヘアスタイルは「役なので切れない」
Snow Manの目黒蓮が30日、都内で行われた「キリンビール 晴れ風『新しくなる』発表会」に、カナダからの生中継で出席。内村光良からヘアスタイルを注目され、理由を説明した。
【写真】巨大中継画面で登場した目黒蓮、全力でお題に挑戦
同発表会は、「キリンビール 晴れ風（以下、晴れ風）」のブランド初フルリニューアルと新TVCM解禁に合わせて実施。キャストのうち、目黒は生中継での参加となり、内村、天海祐希、今田美桜は会場に出席した。
目黒は、内村らが立つステージ後方のスクリーンに大きく映し出されて登場。そして「僕がでかすぎて気まずい感じがちょっとある（笑）」と笑いを誘った。
また、内村から「髪伸びたね。伸ばすの」と声を掛けられると、目黒は「かなり伸びました。伸ばします」と答えながらも「待ってください、どういう質問ですか（笑）」と困惑。内村に「切りたくなったら切っていいからね」と投げかけられ、目黒は「役なので切れないんですよ」と応じていた。
ブランドのフルリニューアルに絡めた「新しい挑戦」という話題では、カナダでの“挑戦”について目黒が「毎日が刺激的で、不安もありながら、でも思い切って戦っています」と報告。さらに「カナダに来る前と来た後に、内村さんから連絡をいただきまして。『You can do it！』と。メールをいただきまして、それで頑張れています」と明かした。
内村が「『（世界の果てまで）イッテQ！』でよく使っている言葉です。彼に捧げました」と補足すると、目黒は「『イッテQ！』大好きなので」と歓喜。内村は「送っておいてよかったです」と微笑んだ。
その後は、商品の魅力をアピールするため、目黒の手元に用意されたカードに書かれたお題に沿った表現を一人ひとりが行う展開に。今田が「新しくなる『晴れ風』の感想を叫んでください」というお題に、目黒が「新しくなる『晴れ風』の感動を全身を使って表現してください」というお題に挑戦するなどして、発表会を盛り上げていた。
【写真】巨大中継画面で登場した目黒蓮、全力でお題に挑戦
同発表会は、「キリンビール 晴れ風（以下、晴れ風）」のブランド初フルリニューアルと新TVCM解禁に合わせて実施。キャストのうち、目黒は生中継での参加となり、内村、天海祐希、今田美桜は会場に出席した。
また、内村から「髪伸びたね。伸ばすの」と声を掛けられると、目黒は「かなり伸びました。伸ばします」と答えながらも「待ってください、どういう質問ですか（笑）」と困惑。内村に「切りたくなったら切っていいからね」と投げかけられ、目黒は「役なので切れないんですよ」と応じていた。
ブランドのフルリニューアルに絡めた「新しい挑戦」という話題では、カナダでの“挑戦”について目黒が「毎日が刺激的で、不安もありながら、でも思い切って戦っています」と報告。さらに「カナダに来る前と来た後に、内村さんから連絡をいただきまして。『You can do it！』と。メールをいただきまして、それで頑張れています」と明かした。
内村が「『（世界の果てまで）イッテQ！』でよく使っている言葉です。彼に捧げました」と補足すると、目黒は「『イッテQ！』大好きなので」と歓喜。内村は「送っておいてよかったです」と微笑んだ。
その後は、商品の魅力をアピールするため、目黒の手元に用意されたカードに書かれたお題に沿った表現を一人ひとりが行う展開に。今田が「新しくなる『晴れ風』の感想を叫んでください」というお題に、目黒が「新しくなる『晴れ風』の感動を全身を使って表現してください」というお題に挑戦するなどして、発表会を盛り上げていた。