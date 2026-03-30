「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッター」やハリー・ポッター ショップ各店舗から、春の新作グッズとして「クィディッチコレクション」が登場。

春のおでかけにぴったりなアスレジャーや雑貨が登場する、スポーティーでレトロな新コレクションです☆

『ハリー・ポッター』クィディッチコレクション

発売日：2026年4月1日（水）

販売店舗：スタジオツアーショップ、ハリー・ポッター ショップ 原宿、ハリー・ポッター ショップ 赤坂

※一部商品のみハリー・ポッター ショップ オンライン ジャパンにて3月30日より先行発売

魔法界で大人気のスポーツ「クィディッチ」

ほうきに乗った選手たちが空を駆けぬけ、リング状のゴールへボールを入れることで得点を競い、さらに“スニッチ”と呼ばれる金色の羽のついたボールを追いかけるスピード感あふれる競技です。

そんな選手たちがクィディッチの道具を手に入れるのが、ダイアゴン横丁にある「高級クィディッチ用具店」

今回、春の新作として「高級クィディッチ用具店」をテーマにしたグッズが登場します。

店頭に並ぶアイテムをイメージした、スポーティーでありながらレトロなデザインのアイテムがラインナップ。

試合ユニフォームからインスピレーションを得たTシャツやスウェット、ソックスなど、アスレジャー感あふれるアパレルをはじめ、「スニッチ」や「ニンバス2000」といった象徴的なモチーフがあしらわれたマグやアクセサリーなどの雑貨も充実しています。

アイテムに取り入れられているダークグリーンは、クィディッチの試合会場のピッチ（芝生）をイメージし、アクセントカラーのピンクはクィディッチ用品や試合の躍動感を表現。

また、世界のクィディッチをテーマにした“ロケーションシリーズ”は、各アイテムに都市名があしらわれ、都市のエネルギーとクィディッチの躍動感とが融合したデザインに仕上げられています。

今回のコレクションは、スポーティーでありながらどこか懐かしさを感じさせる“レトロスポーツ”テイストが特徴。

暖かな季節の訪れとともに、思わず外へ出かけたくなるようなアクティブな気分を後押しし、散策やショッピングなど春のおでかけシーンを彩ります☆

高級クィディッチ用具店 ハーフジップ スウェットシャツ

価格：7,300円（税込）

3/4ジップのスウェットトップ。

シルバーのジッパーにホグワーツの紋章をあしらい、胸元にグリーンのスニッチの刺繍が施されています。

左胸には「高級クィディッチ用具店」のロゴ、右胸にはエンブレムパッチ、さらに袖にはシーカーのエンブレムを配し、クィディッチプレイヤーとしての存在感をさりげなく演出。

トレーニングはもちろん、スポーツ観戦でも大活躍の一着です。

※赤坂ショップ取り扱いなし

高級クィディッチ用具店 Tシャツ

価格：3,800円（税込）

「高級クィディッチ用具店」の世界観を表現したTシャツ。

背面には、ショップの外観のグラフィックを大胆に配し、胸元は店名の刺繍ロゴでシンプルで上品な印象に仕上げられています。

前後で異なる表情を楽しめるデザインです。

高級クィディッチ用具店 東京 Tシャツ

価格：3,800円（税込）

世界を巡るクィディッチの舞台をテーマにした、TOKYOデザインのTシャツ。

グリーンのボディに、フロントには「高級クィディッチ用具店」のロゴ、バックには「TOKYO」の文字をあしらったスポーティーな一着です。

高級クィディッチ用具店 ニューヨーク Tシャツ

価格：3,800円（税込）

世界を巡るクィディッチの舞台がテーマのNEW YORKデザインTシャツ。

クリームホワイトのボディに、ロイヤルブルーのコントラストトリムを効かせたクラシックなスタイルになっています。

フロントには店名のロゴ、バックには「NEW YORK」があしらわれた、都市とクィディッチの世界観を融合させた一着です。

※赤坂ショップ取り扱いなし

高級クィディッチ用具店 ロンドン Tシャツ

価格：3,800円（税込）

LONDONのロゴがアクセントになった、世界を巡るクィディッチの舞台をテーマにしたTシャツ。

やわらかなピンクのオーバーサイズシルエットのデザインで、フロントには赤と白で店名ロゴ、バックには「LONDON」の刺繍があしらわれています。

試合の熱気とロンドンの存在感を、日常のスタイルに取り入れられるファッションアイテムです。

※赤坂ショップ取り扱いなし

高級クィディッチ用具店 シカゴ Tシャツ

価格：3,800円（税込）

世界を巡るクィディッチの舞台をテーマにしたTシャツから登場する、CHICAGOデザイン。

オレンジのボディに、フロントにはホワイトで店名ロゴ、バックには「CHICAGO」の刺繍をあしらい、グローバルなクィディッチの世界観を表現。

ピッチサイドの熱気と都市のエネルギーが、日常のスタイルに取り入れられます。

※赤坂ショップ取り扱いなし

ニンバス2000 スピリットジャージ

価格：10,000円（税込）

クィディッチの名機、ニンバス2000から着想を得たスピリットジャージ。

バックにはほうきのグラフィックを配し、「Nimbus 2000」のロゴを立体感のあるパフインクで仕上げ、印象的なバックスタイルを演出します。

袖には「QQ（Quality Quidditch：高級クィディッチ用具店）」のサークルロゴをあしらい、チームウェアのようなさりげないアクセントに。

スポーツ観戦の日、映画鑑賞、日常のスタイリングまで、クィディッチへの想いを自然に表現できる一着です。

高級クィディッチ用具店 スウェットシャツ

価格：6,500円（税込）

フロントに店名ロゴとクィディッチボールと金のスニッチのアイコンをレイアウトした、温かみのあるピンクのスウェット。

バックの肩部分に“Seeker（シーカー）”の文字を添え、ポジション“シーカー”へのオマージュとして、印象的なデザインに仕上げられています。

クィディッチのスタイルを自分らしく楽しみたい方におすすめです。

高級クィディッチ用具店 ソックス 2足セット

価格：2,300円（税込）

ホワイトベースの1足には、ブルーとピンクのアクセントとロゴを配置。

もう1足は深みのあるグリーンに、ニンバス2000のレタリングと刺繍パッチがあしらわれています。

コットンをベースにしたやわらかな素材で、長時間の着用でも快適。試合の日も日常の一歩も、どんな時もクィディッチの気分を楽しめます。

金のスニッチ ヘアクリップ

価格：2,000円（税込）

“金のスニッチ”を、日常のスタイルに取り入れられるヘアクリップ。

艶のあるゴールドで繊細な羽のディテールが表現されています。

スニッチを模したメタル製のクロウクリップがしっかりと髪をホールド。

ほんのりとしたマーブル模様や刻まれたラインが、上質な印象に。

金色の羽のデザインがスタイリングのアクセントになります。

高級クィディッチ用具店 ダッフルバッグ

価格：7,300円（税込）

深みのあるグリーンのボディに都市モチーフのパッチや店名のエンブレムがあしらわれたダッフルバッグ。

広々としたメインコンパートメントに加え、持ち手と長さ調整可能なストラップ付きで、シーンに合わせて快適に持ち運べます。

トレーニングから小旅行まで、あらゆるシーンでクィディッチの世界観を持ち歩ける、便利な雑貨です。

※赤坂ショップ取り扱いなし

高級クィディッチ用具店 マグネット セット

価格：2,000円（税込）

ロンドン、ニューヨーク、東京、シカゴなど、クィディッチの拠点をモチーフにしたロケーションマグネットセット。

「高級クィディッチ用具店」のエッセンスを取り入れた、パッチ風デザインが特徴です。

鮮やかなカラーと立体的な仕上がりで、本物のチームバッチのような存在感が再現されています。

高級クィディッチ用具店 ピンセット

価格：3,800円（税込）

クィディッチの4つのポジションを称える、「高級クィディッチ用具店」コレクションのピンセット。

深みのあるレッドとゴールドのパターンが施されたボックスの中には、シーカー、ビーター、キーパー、チェイサーの4つのポジションを表現したピンが収められています。

チームバッジのようにバッグやジャケットにつけて、クィディッチの選手気分が楽しめるグッズです。

高級クィディッチ用具店 タンブラー

価格：4,800円（税込）

観戦の日も、日常の外出も、いつでもクィディッチの高揚感を感じられるタンブラー。

クィディッチのピッチ図や用具のディテール、戦術図を思わせるグラフィックをボトル全面にプリント、蓋の上には立体的な金のスニッチがあしらわれています。

羽のディテールまで表現された造形と、深みのあるゴールドカラーが、競技の躍動感を感じるドリンクウェアです。

※赤坂ショップ取り扱いなし

ニンバス2000マグカップ

価格：2,800円（税込）

伝説のほうき、ニンバス2000から着想を得たマグカップ。

試合前のひとときも、観戦後の余韻も、物語の世界とともに楽しめます。

深みのあるグリーンのボディに、クィディッチのピッチ図やスタジアムを思わせる図面風デザインと「ニンバス2000」の文字が描かれたデザイン。

金のスニッチを模した立体ハンドルは、羽まで細かく再現されたメタリックゴールドの仕上げが、手に取るたびに“追いかける瞬間”の高揚感を感じさせます。

高級クィディッチ用具店 マグカップ

価格：2,500円（税込）

やわらかなピンクのカラーと丸みのあるフォルムに、ロンドン、ニューヨーク、東京、シカゴなど、世界のクィディッチの拠点を表現した立体バッジがあしらわれたマグカップ。

それぞれの地域ごとのデザインと、クィディッチのシンボルやニンバス2000のモチーフを取り入れ、重なり合うディテールが、各地の記念品のような存在感の一品です。

高級クィディッチ用具店 両面 パズル

価格：3,000円（税込）

ニンバス2000デザインのプレミアムパズル。

500ピースの両面パズルは、片面はニンバス2000の広告デザイン、もう片面にはピンクを基調としたクィディッチ用具やピッチのイラストが描かれています。

※赤坂ショップ取り扱いなし

高級クィディッチ用具店 ぬいぐるみ付き エコバッグ

価格：2,000円（税込）

金のスニッチ型ぬいぐるみ＆折りたたみバッグ。

ぬいぐるみ部分（約27cm × 14.5cm）の中に、エコバッグをコンパクトに収納でき、またキーホルダーでバッグや鍵につけることもできる遊び心あふれる日用雑貨です。

※赤坂ショップ取り扱いなし

魔法界で大人気のスポーツ「クィディッチ」をモチーフにした、春のお出かけにぴったりな新作コレクション。

2026年4月1日より販売される『ハリー・ポッター』クィディッチコレクションの紹介でした☆

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※各店舗の在庫状況には変動があります

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