『ハワイに恋して！』4月にリニューアル ナビゲーターに山下健二郎 BS12 トゥエルビ スピンオフ番組も放送
全国無料放送の「BS12 トゥエルビ」を運営するワールド・ハイビジョン・チャンネルは、昨年3月に公式YouTubeチャンネルを開設した『ハワイに恋して！（ハワ恋）』に、新たなナビゲーターとして三代目 J SOUL BROTHERSの山下健二郎を迎え、リニューアルを図る。リニューアル記念として、5月3日午後6時から『ハワ恋』をBS12 トゥエルビで放送する。
【写真】おいしそう！豪快に麺をすする山下健二郎
円安の影響もあり、物価高に歯止めがかからず、コロナ禍以前のハワイ熱が戻らない現在…そんな中でも「やっぱりハワイに行きたい！」という気持ちを日本から醸成し、その気持ちを代弁する新たなナビゲーターに山下が就任する。
ハワイと日本を行き来する生活を続けて40年になった内野亮（うちのまこと）と、大のハワイ好きで「いつかは住みたい！」と公言するほどの熱い思いを持つ山下とともに繰り広げる、新しい『ハワ恋』が始まる。リニューアルの新作放送は5月3日午後6時から午後6時25分となる。
エブリライブの提供で『ハワイに恋して！』のスピンオフ番組 everyfriends presents 『ハワ恋カフェ！』がスタートする。ライブ配信アプリ「everylive」で活躍中のライバーやお笑い芸人の「アロハな瞬間」や「今恋している」ことを語るトーク番組。番組連動のプレゼントキャンペーンも展開予定となっている。
■内野亮 プロフィール
20歳からハワイに留学。ハワイと日本を行き来する生活を続け40年。ハワイをこよなく愛し、「Travel Hawaii」「This is Guide Book in Hawaii」「Aloha Book」「Mahalo Book」など著書多数。新刊「DA HAWAII」を2026年4月より発刊予定。
■山下健二郎 プロフィール
1985年5月24日生まれ、京都府出身。2010年に三代目 J SOUL BROTHERSにパフォーマーとして加入。2025年グループ史上初となるスタジアムライブを開催し、2日間で10万人を動員。個人としても朝の情報番組曜日メインパーソナリティーやレギュラーラジオ番組を担当するなど幅広く活動している。
■山下健二郎 コメント
BS12「ハワイに恋して！」新ナビゲーターに就任しました三代目 J SOUL BROTHERS山下健二郎です！2023年に一度シーズンゲストで出演させていただき、またいつか出演したいと懇願しており、新ナビゲーターとして就任することができ本当にうれしいです！
ハワイは毎年のように旅行に行くほど大好きで、大自然、ビーチ、グルメ、文化、ショッピングなど魅力の詰まった最高の場所だと思っております。
番組を通してハワイの魅力をお届けできればと思っております！
【写真】おいしそう！豪快に麺をすする山下健二郎
円安の影響もあり、物価高に歯止めがかからず、コロナ禍以前のハワイ熱が戻らない現在…そんな中でも「やっぱりハワイに行きたい！」という気持ちを日本から醸成し、その気持ちを代弁する新たなナビゲーターに山下が就任する。
エブリライブの提供で『ハワイに恋して！』のスピンオフ番組 everyfriends presents 『ハワ恋カフェ！』がスタートする。ライブ配信アプリ「everylive」で活躍中のライバーやお笑い芸人の「アロハな瞬間」や「今恋している」ことを語るトーク番組。番組連動のプレゼントキャンペーンも展開予定となっている。
■内野亮 プロフィール
20歳からハワイに留学。ハワイと日本を行き来する生活を続け40年。ハワイをこよなく愛し、「Travel Hawaii」「This is Guide Book in Hawaii」「Aloha Book」「Mahalo Book」など著書多数。新刊「DA HAWAII」を2026年4月より発刊予定。
■山下健二郎 プロフィール
1985年5月24日生まれ、京都府出身。2010年に三代目 J SOUL BROTHERSにパフォーマーとして加入。2025年グループ史上初となるスタジアムライブを開催し、2日間で10万人を動員。個人としても朝の情報番組曜日メインパーソナリティーやレギュラーラジオ番組を担当するなど幅広く活動している。
■山下健二郎 コメント
BS12「ハワイに恋して！」新ナビゲーターに就任しました三代目 J SOUL BROTHERS山下健二郎です！2023年に一度シーズンゲストで出演させていただき、またいつか出演したいと懇願しており、新ナビゲーターとして就任することができ本当にうれしいです！
ハワイは毎年のように旅行に行くほど大好きで、大自然、ビーチ、グルメ、文化、ショッピングなど魅力の詰まった最高の場所だと思っております。
番組を通してハワイの魅力をお届けできればと思っております！