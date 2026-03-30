出張先で毎回「3000円」ほどの“お土産を購入”していますが、同僚は「経費にならないから」と手ぶらです。正直「自分だけ損してる」と感じますが、社会人としてマナー違反じゃないですか？

企業規模や職場文化で違う？ お土産の実態と平均予算

職場へのお土産に関しては、一律の明確なルールがあるわけではありません。大企業では部署単位で「特に不要」とするケースもあれば、中小企業では慣習的に続いている職場もあります。公務員の場合も、部署ごとに文化が異なるのが実情です。

出張や休暇など、不在にしていた間の感謝の気持ちを表すため、あるいは職場のメンバーとの関係を深める目的で購入するケースもあります。

旅行のお土産を購入する場合の平均予算として、個包装の菓子を1000円～5000円程度で用意するケースが比較的多く見られます。例えば3000円のお土産を月2回購入すると、年間では約7万2000円になります。

経費として認められる場合もありますが、私的な気持ちとして購入する場合は自己負担になることが一般的です。出張頻度が高い人ほど、積み重なる負担は小さくありません。



買わないと評価に影響する？ “暗黙ルール”の正体

「買わないと気まずいのでは」「評価に影響するのでは」と不安に感じる人もいます。ただし、多くの場合、評価は業務成果や勤務態度で決まります。お土産の有無が直接人事評価に影響するケースは限定的です。

一方で、部署内の慣習や人間関係によっては暗黙のルールが存在することもあります。加えて、世代によって受け止め方に差がある場合もあります。問題はマナーそのものよりも、年代や職場の文化とのズレといえるでしょう。



職場にお土産を迷ったときに確認したい3つの判断基準

お土産をどうするか迷ったときは、いくつかの視点で整理すると判断しやすくなります。

（1）直属の上司のスタンス

自身の職場の上司が不要と考えているなら、無理に続ける必要はないかもしれません。

（2）自身の出張頻度

年に1～2回なら負担は限定的ですが、月に複数回あるなら年間支出を試算してみる価値があります。毎回購入する必要はない可能性もあります。

（3）勤務している職場の慣習

周囲がほとんど購入していない環境であれば、合わせる必要性は低いでしょう。

いずれも「絶対にこうすべき」という基準ではなく、自分の家計と職場環境のバランスを見ることが大切です。



無理に合わせず、家計と職場文化のバランスを

お土産は法的な義務でも、明確なビジネスマナーでもありません。職場文化によって扱いはさまざまです。その場では負担に感じなくても、年間支出に換算すると意外に大きな金額になる場合もあります。

大切なのは、「周囲がやっているから」という理由だけで無理をせず、自分が納得できる支出となっているかどうかです。家計状況と職場の雰囲気を踏まえ、バランスを保って選ぶことが長く働き続けるうえでの現実的な判断といえるでしょう。

執筆者 : 今みなみ

FP2級、秘書検定2級、剣道3段、ビジネス会計検定3級、ビジネス実務法務検定3級