『名探偵コナン』×「GU」コラボ4．3発売！ コナンや怪盗キッドモチーフの全11アイテム登場
「GU」は、4月3日（金）から、『名探偵コナン』とのコラボコレクションを全国の店舗およびオンラインストアで発売する。
【写真】安室透や赤井秀一のデザインも！ 『名探偵コナン』×「GU」コラボ商品一覧
■Tシャツ＆パジャマを展開
今回登場するのは、“物語の鍵を握る3つのKEY”をテーマに、作中に登場する重要人物や印象的なセリフ、物語に欠かせないモチーフを落とし込んだコレクション。
KEY WORD（＝印象的なセリフ）とKEY ITEM（＝物語に欠かせないモチーフ）にフォーカスを当てたウィメンズは、第1話で新一が子どもの姿になった場所“トロピカルランド”をモチーフにしたTシャツや、劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』に登場する萩原千速の初登場シーンから蘭の言葉をグラフィックに落とし込んだTシャツなどがそろう。
また、メンズはKEY WORD（＝印象的なセリフ）とKEY PERSON（＝重要人物）にフォーカスを当て、怪盗キッドの姿や名言「また会おうぜ名探偵…」をあしらったデザインのほか、ジン、ウォッカ、ベルモットの3人とそれぞれのセリフを施したクールな1枚などを用意。
さらに、コナン、新一と蘭、平次と和葉を象徴するモチーフをあしらった、半袖とショートパンツのパジャマセットも並び、昼夜問わず『名探偵コナン』のコラボアイテムを身に着けることが可能となる。
【写真】安室透や赤井秀一のデザインも！ 『名探偵コナン』×「GU」コラボ商品一覧
■Tシャツ＆パジャマを展開
今回登場するのは、“物語の鍵を握る3つのKEY”をテーマに、作中に登場する重要人物や印象的なセリフ、物語に欠かせないモチーフを落とし込んだコレクション。
KEY WORD（＝印象的なセリフ）とKEY ITEM（＝物語に欠かせないモチーフ）にフォーカスを当てたウィメンズは、第1話で新一が子どもの姿になった場所“トロピカルランド”をモチーフにしたTシャツや、劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』に登場する萩原千速の初登場シーンから蘭の言葉をグラフィックに落とし込んだTシャツなどがそろう。
さらに、コナン、新一と蘭、平次と和葉を象徴するモチーフをあしらった、半袖とショートパンツのパジャマセットも並び、昼夜問わず『名探偵コナン』のコラボアイテムを身に着けることが可能となる。