７人組アイドルグループ「ＣＡＮＤＹ ＴＵＮＥ」が３０日、都内で行われた「ほっともっと」の新ＣＭ発表会に参加した。

「ほっともっと」がアジアフェア第一弾として新商品「焼肉ビビンバ」を開発。ＣＡＮＤＹ ＴＵＮＥは新ＣＭ「ほっともっと アジアフェア！屋に聞くビビンバ篇」に出演する。

ＣＭ撮影では焼肉ビビンバを持ちながらの撮影で、小川奈々子は「個人的には食べることが大好きなので、本物のお弁当を持っていたので、ずっと良いにおいで。ダンスでも、こぼさないようにと大変だったんですけど、おなかをグーグー鳴らしながらの撮影が大変でした」という。

ＣＭでは食べるシーンもあり、福山梨乃は撮影時に「ＯＫテイクが出れば、その一口で終わっちゃうんですけど、ＮＧが出たら何回でも食べれるといって、村川緋杏さんは何杯食べてましたかね？」というと、村川は「記憶にないくらいすごく食べて、なんかお腹いっぱいになってました。もうおいしくて」と告白。あえてＮＧを出していたのかと聞かれると「そういうことはないです」と笑みを見せた。

また、ＣＭでは新曲「ＨＯＴ！ＳＣＯＯＰ！」が起用される。楽曲に合わせて「まぜまぜダンス」を披露しているが、立花琴未は「焼肉ビビンバをまぜまぜしているところから作られたんですけど、いつかライブとかで、ファンのみなさんと一緒に“まぜまぜダンス”ができるのを今から楽しみです」と話した。