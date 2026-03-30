バスケットボールＢ２ベルテックス静岡は３０日、ＰＦ加納誠也（３６）が２０２５―２６シーズンをもって現役引退することを発表した。

愛知県尾張旭市出身の加納は１１年に筑波大から当時ＪＢＬの三菱電機に入団。千葉Ｊ、山形、福岡などを経て２０年から現チームに加入した。ベルテックス静岡で６シーズン目の今季限りでユニホームを脱ぐことになった。

チームを通じた本人のコメントは以下の通り。

「ベルテックス静岡に関わる全ての皆様、そしていつも変わらず応援してくださるブースターの皆様、私のキャリアの中で関わって下さった全ての指導者、他チームで応援して下さった皆様。私、加納誠也は今シーズンをもって現役を引退する決断をしました。

シーズン中にも関わらずこのような形で発表させて頂き皆様には色々な感情にさせてしまったこと申し訳なく思います。

そして直接ご挨拶、お伝えできなかった皆様大変申し訳ございません。

決断はしたものの残りまだ試合があります。決意と覚悟を持ってベルテックス静岡の選手として最後の最後まで戦い、走り抜きたいと思います。

最後にコートで立つ姿を見て頂けると嬉しいです。

よろしくお願いします」