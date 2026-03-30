【サッカー】町田ゼルビアがPK戦を制して、J1百年構想EAST2位浮上



エリキ PHOTO:Getty Images

町田ゼルビアが3月28日、明治安田J1百年構想リーグ地域リーグEASTで川崎フロンターレとホームで対戦。

後半退場者を出しながら1-1からのPK戦を3-1で制し、勝ち点を17としてEASTの2位に浮上した。6位の川崎は前節の90分負けに続いての黒星で勝ち点は11。

町田はAFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）参戦の影響で未消化となっていた川崎戦に臨み、前後半で流れが変わる展開で後半半ばからは数的不利になったが、GK谷晃生の活躍で勝ち点2を手にした。

前半は町田のペースで試合が進み、前半41分、攻守の切り替えの鋭さを先制点に結びつけた。

町田は中盤でのサイドチェンジのボールを相手に奪われたが、奪われたMF望月ヘンリー海輝が激しくチェイス。守備陣と連係して町田が奪い返すと、DF中山雄太が中盤へ運んでMFネラ・ラヴィ、MF林幸多郎を経由してFW相馬勇紀へつなぐ。

相馬は左サイドを切り込んでクロスを上げ、エリキが右足で合わせてゴールネットを揺らした。

しかし、後半に入ると川崎が反撃。DF三浦颯太が左サイドで仕掛ける機会が増えて攻撃にリズムが出る。すると59分、三浦が左サイドを攻め上がって送ったクロスをFWエリソンが右足のボレーで捉えて、川崎が同点とした。

町田は78分、エリキが相手への危険なプレーで一発退場となり、数的不利で相手の攻撃に対応する苦しい展開となる。

しかし、守備を固めて相手に追加点を許さずに90分を終えてPK戦に入ると、GK谷が川崎の1番手、3番手、4番手を止める好セーブを披露。町田は一人が外したものの、ほかの3人がしっかり決めて3-1で制した。

町田の黒田剛監督は、「PKの練習は毎日のようにやっている、練習の成果をしっかりと出してくれてよかった」と安堵の表情を見せた。

指揮官は「前半は素晴らしい内容だったが、後半少し守勢になった。それでも、追いつかれて退場者を出してからも、しっかりと10人でまとまってやってくれた」と話し、「1-1でいかに時計を進めるか。PKでも勝てば今年は勝ち点2がある。選手たちがしっかりとやるべきことを貫いてくれた」と述べて、選手の対応を評価した。

町田は、この日の勝利でEAST首位の鹿島アントラーズに勝ち点5差とした。

町田DF昌子源は、「90分で決着をつけて勝ち点3が欲しかったが、一人退場して苦しくなったがチーム全員で、PKで勝つことができた。GK谷が3本止めてくれて、全員で勝ち取った『2』だと思っている」と守護神の活躍に感謝した。

町田はACLE 8強進出を決め、ヴィッセル神戸とともに4月16日からサウジアラビアで予定されているACLEファイナルズへ出場する。

そのため、代表活動期間中にJ1百年構想リーグの2試合を行う日程で、次戦は4月1日にホームでFC東京と対戦する。FC東京は町田を勝ち点1差で追う3位だ。

昌子は、「ACLも含めてここから全部勝っていきたい気持ちは持っている。強い町田をこれからも証明したい」と意気込みを示した。

川崎指揮官「もったいなかった」

川崎は横浜F・マリノスに0-5と大敗した前節の試合から中盤を中心に先発4人を入れ替えて臨み、後半同点に追いつく粘りを見せたが、追加点は奪えず、PK戦で敗れた。

川崎の長谷部茂利監督は「1失点がもったいなかったし、数的優位になってからも、もう少し決定機を作りたかった。そこももったいなかった。最後にPKで負けたことも...。3つ揃ってしまった」と話して、あと一歩及ばなかった展開を悔やんだ。

指揮官は、ハーフタイムに攻撃の修正点に加えてメンタルの話をして選手を送り出したと明かしたが、それが同点ゴールにつながった。

長谷部監督は今後へ向けて、「（戦う）姿勢のところをもっともっと強く見せて、そこで結果を掴んでいく。今日はそのきっかけになる試合ととらえたい」と述べて、精神的な強さがチーム浮上のカギになるという認識を示した。

川崎の次戦は4月5日の第9節、ホームで浦和レッズと対戦する。浦和は川崎と同じ勝ち点11ながら得失点で1つ上の5位につけている。

（kk）