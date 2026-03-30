タレント有吉弘行（51）が、パーソナリティーを務める29日放送のJFN系列ラジオ「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER」（日曜午後8時）に出演。最終回を迎えたTBS系「アッコにおまかせ！」について語った。

「アッコ−」は29日にレギュラー放送最終回を迎え、40年の歴史に幕を下ろした。有吉は「『アッコにおまかせ！』が終わりまして」とこの話題に触れると、「40年だって。ずいぶん“任せて”きたよ」と笑いを交えた。自身がMCを務めた同局系「有吉ジャポン2 ジロジロ有吉」も同じタイミングで終了しており「これも13年。子どもが中学校に行ってしまうぐらいやってる」と感慨深げに語った。

また「徹子さんもすごいよ。だって90？ すごくない？」とテレビ朝日系長寿番組「徹子の部屋」で司会を務める黒柳徹子のすごさを語りながら、長寿番組の出現について「もうこういうことはないと思うよ、テレビ業界で。こういうことはないと思う。13年やらせてもらったのもすごいと思いますけどね。『アッコにおまかせ！』40年。想像つかないよな」と感嘆した。

同番組との縁も語り「私も2年ぐらいは準レギュみたいな形で、月1ぐらいで出してもらってましたけどね」と回想。和田とのやりとりについても「急なフリがあったり。アッコさんも、コロナ禍を越えて結構世の中がうるさくなってきて、炎上とかすぐ起こるようになってきてからはあんまりキラーパスがなくなった感じがして。（カンニング）竹山さんとか松村（邦洋）さんが苦しむ姿が俺は好きだったんだけど」と笑いながら、「私自身もアッコさんのキラーパスにドキドキしながら（生放送に）行ってましたね。名物だったよね」と懐かしんだ。

レギュラー放送終了については「まあ、終わりましたか。ちょっと寂しいような。でも40年ですから、すごいことですよね」と話していた。