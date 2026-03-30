ラプターズが驚異の31連続得点…イースト8位のマジックに最大56点差をつけて快勝

3月30日（現地時間29日、日付は以下同）。イースタン・カンファレンス5位のトロント・ラプターズ（41勝32敗）が、ホームのスコシアバンク・アリーナでイースト8位のオーランド・マジック（39勝34敗）と対戦した。

アウェーのマジックは、デズモンド・ベインのレイアップで先制し、第1クォーター残り5分30秒でパオロ・バンケロのショットが決まり、20－14で6点をリード。

ところが、ラプターズはそこから怒濤のスコアリングショーを展開してマジックを圧倒。プレー・バイ・プレーが導入された1997－98シーズン以降、NBA史上最多となる31－0のランで逆転に成功。

ラプターズは第4クォーター残り9分31秒にこの日最大の56点差（126－70）をつけ、最終スコア139－87でマジックに圧勝。52点差の勝利は、ラプターズにとって2021年4月3日のゴールデンステイト・ウォリアーズ戦で記録した53点差に次いでフランチャイズ史上2位。マジックにとっては球団ワーストの点差となった。

42勝32敗でイースト5位を堅持したラプターズでは、RJ・バレットがゲームハイの24得点に3スティール、スコッティ・バーンズが23得点5リバウンド3スティールにキャリアハイの15アシスト、ベンチスタートのサンドロ・マムケラシュビリが19得点4リバウンド3スティールを残すなど、計8選手が2ケタ得点を奪った。

4シーズンぶりのプレーオフ進出を目指すラプターズは、4月1日のデトロイト・ピストンズ戦を含めて残り8試合。6位以内でレギュラーシーズンを終えることができれば、プレーイン・トーナメントを回避してプレーオフへストレートインできる。



TORONTO JUST WENT ON A 31-0 RUN!

It's the LARGEST unanswered run in the PxP era (1997-98) 🤯 pic.twitter.com/VQGgEaNdQO

- NBA (@NBA) March 29, 2026

【動画】ラプターズが驚異の31連続得点