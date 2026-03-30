アスタリスク<6522.T>は後場動意。一時プラス圏へ浮上した。きょう正午ごろ、新しいリニア搬送システム「ＡｓＲｅａｄｅｒ ＨＡＫＯＢＵ」（アズリーダーハコブ）のコンセプトモデルを発表した。研究開発してきたリニアモーター技術を発展させ、搬送体が浮上して走行する新しい搬送方式を採用しているとしており、好感した買いが入る場面もあった。



アズリーダーハコブはレールに接触しないため、重い荷物を小さな力で搬送できることや摩耗部品が少なく保守性が高いことなどが特徴として挙げられるという。また、バッテリーに依存しない給電型システムであり、冷凍倉庫や食品工場といった低温環境での安定稼働が可能。４月８～１０日の第７回関西物流展及び４月１３～１６日に米国で開催される「ＭＯＤＥＸ２０２６」で公開する予定だ。



出所：MINKABU PRESS