『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』の観客動員が2734万人、興行収入が400億円を突破した。

参考：『鬼滅の刃』はなぜ最強IPになったのか？ 映画×テレビ×配信で熱量を循環させる仕組み

累計発行部数2億2000万部を突破した吾峠呼世晴による同名漫画が原作のアニメ『鬼滅の刃』。家族を鬼に殺された少年・竈門炭治郎が、鬼になった妹の禰豆子を人間に戻すため、鬼殺隊へ入隊することから物語が始まる。

2019年4月より『テレビアニメ「鬼滅の刃」竈門炭治郎 立志編』の放送を開始。2020年10月には『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』が公開され、2021年から2022年にかけて、『テレビアニメ「鬼滅の刃」無限列車編』『テレビアニメ「鬼滅の刃」遊郭編』が放送・配信された。2023年2月より『ワールドツアー上映「鬼滅の刃」上弦集結、そして刀鍛冶の里へ』が開催され、4月より『テレビアニメ「鬼滅の刃」刀鍛冶の里編』を放送・配信、2024年2月からは前作を超える145以上の国と地域で『ワールドツアー上映「鬼滅の刃」絆の奇跡、そして柱稽古へ』が開催。5月より『テレビアニメ「鬼滅の刃」柱稽古編』が放送・配信された。そして、『劇場版「鬼滅の刃」無限城編』を三部作として制作することを発表。『第一章 猗窩座再来』が7月18日より公開されている。

3月29日までの公開255日間で、日本国内での観客動員2734万5654人、興行収入400億2394万3700円を記録した。公開3日間で日本歴代No.1の興行成績を記録した勢いそのままに、日本映画史上、最速で興行成績100億円（公開から8日間）、200億円（公開から23日間）、そして300億円（公開から46日間）を突破。『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』に続き、日本映画として史上2作目の国内興行収入400億円を記録した（興行通信社調べ）。（文＝リアルサウンド編集部）