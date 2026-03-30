「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」３０日午後１時現在で千代田化工建設<6366.T>が「買い予想数上昇」４位となっている。



千代建は全般下げ相場のなかで４日続落と下値模索の動きが続いている。三菱系のプラント建設大手で液化天然ガス（ＬＮＧ）プラントを中心に実績が高い。水素分野への展開力でも注目され、エネルギー関連の一角として人気化した経緯がある。ただ、２月１２日に１８３０円の高値を形成した後は大きく値を崩している。目先は高値から半値以下の水準まで下落したことで、押し目買い対象としてマークする向きもいるようだ。



出所：MINKABU PRESS