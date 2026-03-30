井ノ原快彦が自身のInstagramを更新し、坂本昌行とふぉ～ゆ～松崎祐介との3ショットを披露した。

【写真】V6シューズを手に持った坂本昌行を井ノ原快彦とふぉ～ゆ～松崎祐介が挟んだスマイルショット

■坂本昌行の舞台に駆けつけた井ノ原快彦、V6の絆を披露

東京芸術劇場プレイハウスにて3月14日から29日まで上演された、坂本主演の舞台『るつぼ The Crucible』。本作は、17世紀の魔女裁判を題材にした劇作家アーサー・ミラーの代表作を舞台化したもの。坂本は主人公のジョン・プロクターを演じ、松崎もジョン・ヘイル牧師役で出演した。

「坂本さんの『るつぼ』観劇しました」と駆けつけたことを報告。続けて「後輩の松崎と３人で」というコメントを添えて、”坂本昌行”の名前が刻まれた暖簾が掛かっている楽屋前で、デニムジャケット姿の井ノ原と黒Tシャツ姿の松崎が、キャップにメガネの坂本を挟んで笑顔を浮かべる3ショットを公開した。

特にファンの注目を集めたのは、坂本の手元にある”V6シューズ”だ。井ノ原は「坂本さんはV6シューズを履いてました」と綴り、変わらぬ絆を証明した。

そして「物凄い舞台でした。カンパニーのみなさんの集中力。圧倒されました。ラストスパート頑張ってください」と舞台の感想とエールを送っている。舞台は、4月3日から5日まで兵庫県立芸術文化センター 阪急 中ホールで、4月11日と12日に愛知・穂の国とよはし芸術劇場PLAT 主ホールで上演予定。

SNSには「素敵な3ショット」「V6シューズ素敵」「皆さん満面の笑顔ですね」と歓喜の声が溢れている。