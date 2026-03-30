29日（日）に、元日本代表の鍋谷友理枝さん（32）が第1子を出産したことを発表した。自身のインスタグラムで報告している。

鍋谷さんは東九州龍谷高校在学中から全国大会で活躍し、卒業後はデンソーエアリービーズに入団。日本代表にも選出され、アウトサイドヒッターとして得点力に加え、「招き猫サーブ」と呼ばれる独特のフォームから繰り出される無回転サーブでサービスエースを重ねた。守備面でも貢献し、総合力の高い選手として活躍した。2024-25シーズンをもって現役を引退し、現在はクインシーズ刈谷でチームアドバイザーを務めている。

2022年5月に結婚を発表していた鍋谷さん。出産について、インスタグラムで以下のように報告している。

「この度、第一子を出産いたしました！まずは元気に産まれてきてくれた事への嬉しさで胸がいっぱいです 妊娠期間中からサポートしてくださった皆様、本当にありがとうございました！また今回、出産は命がけというのを身を持って実感しました。治療に携わってくださった医療従事者の皆様に感謝の気持ちでいっぱいです」

「クインシーズの試合を直接観れないのは残念ですが、チームにたくさんパワーを送りたいと思います！レギュラーラウンド残り2戦、そしてファイナルに向けてクインシーズへのご声援よろしくお願いいたします」