【トロント（カナダ）＝平沢祐】米大リーグは２９日、各地で行われ、ブルージェイズの岡本はアスレチックス戦に５番三塁で出場し、四回に初本塁打となるソロを放った。

４打数１安打１打点で５―２の勝利に貢献し、チームは開幕３連勝。ホワイトソックスの村上は２番一塁で出たブルワーズ戦の二回に３試合連続アーチとなるソロ。試合は７―９で敗れた。アストロズの今井はエンゼルス戦に先発してメジャー初登板を果たし、２回２／３を４失点で勝ち負けつかず。チームは９―７で勝利。

デビュー３戦目。巨人時代、本塁打王に３度輝いたスラッガーに待望の一発が生まれた。ブルージェイズの岡本がメジャー初本塁打。本拠地・トロントのファンを熱狂させた。

持ち味である右方向への大きな当たりだった。先頭の四回だ。１ボールから真ん中やや低め、９６・４マイル（約１５５キロ）の速球を強くたたいた。手応えは十分で、ゆっくりと走り出す岡本。打球はぐんぐん伸びて右中間席へ届き、飛距離４２０フィート（約１２８メートル）を記録した。「まず１本出てよかった」と記念の一打を振り返った。

ベンチから飛び出して迎えた主砲のゲレロとお辞儀のポーズで喜び合った後は、本塁打を放った選手が着る恒例のジャケットに袖を通し、ベンチで仲間たちとハイタッチ。「日本にいる時から、ジャケットを着るのがかっこいいと思っていた。初めて着られてよかった」と表情を緩めた。

試合後にグラウンドでインタビューを受けていると、チームメートに氷水をかけられてずぶぬれになった。「こういう祝い方がうれしい」と岡本。３試合連続安打と好調で、日本とはまた違う派手な祝福を、これから何度も受けていくはずだ。（平沢祐）