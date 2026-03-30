ABCテレビ（大阪市）は30日、関西地区の2025年度（25年3月31日〜26年3月29日）の年間個人全体視聴率で全日帯（午前6時〜深夜0時）、ゴールデン帯（午後7時〜午後10時）、プライム帯（午後7時〜午後11時）で1位となり、3冠を獲得したと発表した。年度の3冠達成は2年連続3回目。

同局は要因として、自社制作の「M−1グランプリ2025」「芸能人格付けチェック！2026 お正月スペシャル」「芸能人格付けチェックBASIC 春の3時間スペシャル」といった大型単発番組の高視聴率に加え、「おはよう朝日です」「ポツンと一軒家」「阪神タイガース野球中継」などレギュラー番組が好調だったとし、「今後も視聴者の皆さまから信頼され、楽しんでいただける番組作りを心がけてまいります」とコメントした。

なお、系列キー局のテレビ朝日もこの日、視聴率3冠達成（関東地区）を発表している。

視聴率はビデオリサーチ社調べ（関西地区）。ABCテレビの各視聴率は以下の通り

全日帯 3．5％

ゴールデン帯 5．3％

プライム帯 5．5％