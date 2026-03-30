女優の満島ひかり（４０）が３０日、自身のインスタグラムを更新し、モデル・浅野啓介との結婚と妊娠を発表した。

「皆さまへ こんにちは 本日はご報告があります」と書き出し、「浅野啓介さんと満島ひかりは先ほど婚姻届を提出し結婚いたしました そして お腹の中には新しい命が宿っております」と報告。

「周りからの協力や温かな気持ちをいただき いまは心身の健康をいちばんに幸せや奇跡を感じる日々を過ごしています あたたかく見守っていただけますと幸いです」とつづった。

「応援してくれる皆さま お世話になっている皆さま いつもありがとうございます これからもよろしくお願いします」と呼びかけ、直筆の連名を添えた。

満島は２０１０年に映画監督の石井裕也氏と結婚。１６年に離婚していた。

◆満島ひかり（みつしま・ひかり）１９８５年１１月３０日、沖縄県生まれ。４０歳。９７年、「Ｆｏｌｄｅｒ」の一員として歌手デビュー。同年「モスラ２ 海底の大決戦」で映画初出演。２００９年、報知映画賞新人賞受賞。１３年、「Ｗｏｍａｎ」で民放連ドラ初主演。主な出演作にドラマ「トットてれび」「未来への１０カウント」、映画「夏の終り」「海辺の生と死」など。祖父はフランス系米国人。俳優・満島真之介は弟、モデル・満島みなみは妹。