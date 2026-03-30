第９８回センバツ高校野球大会（甲子園）の決勝は３１日午後０時半から、智弁学園（奈良）と大阪桐蔭が激突する。３０日は休養日。両校は兵庫・西宮市内のグラウンドで最終調整を行った。

大阪桐蔭との大一番を前に、智弁学園の小坂将商監督（４８）は「みんなが倒さないといけないという気持ちと、一番大阪桐蔭とやりたいと思っていると思うので、甲子園の決勝でできることを喜びに感じて、西谷監督に向かっていけるように頑張りたい。胸を借りるつもりで思いっきりぶつかっていきたい」と気合をにじませた。

準決勝でも大阪桐蔭は専大松戸を相手に競り勝った。あらためてその印象に「全てのことにスキがないのが大阪桐蔭。１つのスキを与えてしまうと、そこに入ってこられる。名前でビビらず…いつも言ってるんですけど、ビビってしまうと、５−０から始まるんで。明日は０−０から始めたいと思います」と堂々と立ち向かう決意だ。

２０２１年夏の甲子園では智弁和歌山と決勝を争い、２−９で敗れた。優勝と準優勝の違いについて「天と地だと思います。負けてしまったら、準優勝は１回戦と一緒くらいだ、と思います。準優勝は何も残らない。優勝は名前が残りますし、優勝旗を取りに行くわけですから、それを目指してやってきた」と静かに闘志をたぎらせた。「扉を開けるか、開けないか。全員で開けるように頑張りたい」と指揮官。時は来た。それだけだ。（加藤 弘士）